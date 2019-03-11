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高盛做空美元指數失靈 轉而建議做空美元兌日圓

2019-03-11 10:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

高盛集團預測聯準會Fed）更鴿派的判斷是對的，但基於這個預測而建議做空美元指數（DXY）的交易並不成功，如今提出一個更戰術性的建議：做空美元兌日圓。

高盛最近建議做空美元指數，上周四在歐洲央行周四開會後，反而因為指數漲到97.50而觸至停損點，Zach Pandl 在內策略師指出，此交易潛在虧損1.4%。

如今，他們改弦易轍，建議做空美元兌日圓，即看漲日圓。

聯準會（Fed）主席鮑爾1月初顯然表明政策走向轉變，基本上完全符合高盛的預測，但與此同時，其他主要經濟體的成長意外低於預期，其他央行變得更加鴿派。如此形勢導致美元保持相對較高的價位 ，美國總統川普最近也對此表示氣餒。

策略師說，事後看來，Fed的觀點在利率市場可能比外匯市場表現更明顯。

高盛策略師寫道：「當前數據背景的主要受益者似乎是日圓，我們持續預期美元疲軟，但即使有新公布的經濟數據配合，由於市場對全球經濟成長感到悲觀，可能需要時間才能在美元指數實現（因歐元權重較高）。」

鮑爾周五晚間演講表示，Fed「抱持耐心、觀望的態度來考慮政策立場的任何改變。」這與今年年初以來Fed的評論一致。

然而，美元指數卻在周四漲至2019年最高水準，歐洲央行同日下調通膨和成長預測，並表示正在增加政策寬鬆。

與此同時，策略師、經濟學家和基金經理繼續發表看漲日圓的評論。在多位日本央行前官員警告日圓升值之後，甚至總裁黑田東彥也談到日圓走強的影響。2019年開始的全球股市強勁上漲行情正在消退，可能會推動對日圓等避險資產的需求。

高盛在報告中說，新的交易建議是策略做空美元/日圓，目標108。美元/日圓上次達到108是1月14日，也是接受彭博調查的經濟學家對年底水平的預測。美元兌日圓上周五報收111.16，預示美元需要下跌3%。美元兌日圓報 111.12。

高盛最新建議：做空美元兌日圓。路透
高盛最新建議：做空美元兌日圓。路透
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美元指數（DXY）和美元兌日圓走勢比較。圖／擷自彭博
美元指數（DXY）和美元兌日圓走勢比較。圖／擷自彭博
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