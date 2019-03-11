台股ADR上周五漲跌互現 台積電連五日下跌

2019-03-11 08:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五漲跌互現，台積電連跌五日，溢價2.7%。

因全球經濟表現不佳，美國股市周五也連續五日下跌，寫下去年12月來最差單周表現。適逢美股多頭滿十周年，全球經濟顯然已開始出現疲態。投資人擔心，今年稍早寫下的30多年來最佳開年漲勢紀錄，恐無以為繼。

道瓊工業指數周五跌0.1%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.2%，其中標普500指數一周跌2.2%。從這波頹勢看來，經過連兩個月大漲後，風險胃口已減退，可形成利多驚喜的門檻已升高。

費城半導體指數上周跌逾3%。

台灣加權股價指數上周五跌69.93點收10,241.75點，台積電跌1.7%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 63.05 +0.74 63.50 -0.71

友達 AUO 11.19 -1.90 11.55 -3.13

中華電 CHT 107.27 +0.26 107.50 -0.21

台積電 TSM 236.12 -1.11 230.00 2.66

聯電 UMC 11.62 -2.08 11.60 0.18

資料來源：彭博