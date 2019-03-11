華爾街日報社評：川普應售F-16V予台灣

2019-03-11 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



華爾街日報社評指出，中國國家主席習近平既「不承諾放棄使用武力」對付台灣，美國總統川普應答應出售F-16V戰機予台灣，以提升嚇阻武力。

國防部上周提出採購戰機的需求，以「展現國土防衛的決心」。據台灣媒體報導，台灣擬採購66架F-16V戰機，但國防部並未具體說明數量和機型。

華爾街日報社評指出，F-16V軍售案「是個好的開始」，新機擁有優越的雷達系統和先進的武器，讓台北方面面對北京空中威脅能有較可靠的反應。報導指出，中國軍方目前正開發殲20在內的第五代戰機，擁有先進的鎖定和匿跡戰力。中國總理李克強上周宣布將2019年國防預算提高7.5%，據美國國防部情報局分析，人民解放軍現代化的動機之一即為防範台灣獨立。社評說，台灣不是要獨立，而是要保持自由和民主。

華爾街日報指出，鑒於中國空軍不斷繞飛台灣，耀武揚威，美國第五代的F-35是平衡此一威脅的理想選項 。但美國顧慮F-35部署台灣可能遭竊密之虞，因此F-16V可以是讓台灣取得較先進機種的基礎。

社評指出，美國16位參議員最近敦促川普4月適逢台灣關係法40周年派遣部長級官員訪台，美國藉此對中國表態是有幫助的，但真正的嚇阻，乃在於讓中國知道台灣有反擊的實力。