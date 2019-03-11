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鮑爾：我要做滿四年 川普不能開除我

2019-03-11 08:12經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國聯準會（Fed鮑爾指出，目前利率政策處於「極佳狀態」，保持耐心意謂Fed不急於調整利率。他還表示，暫停升息並非受到總統川普的壓力，他計畫做滿四年任期，川普不能開除他。

鮑爾接受CBS「60分鐘」採訪時表示，目前利率政策處於一個非常好的狀態，Fed不會對通膨略高於2%反應過度。他指出，Fed認為美國前景為正向，金融狀況普遍良好，信貸利差和股市處於正常水準。

對於決定利率方向，鮑爾表示，決策官員將關注一系列數據。以國內來說，Fed將關注成長、勞動力市場狀況、創造就業機會、工資，也會考慮通膨。就國外而言，Fed將關注海外成長狀態，尤其是中國和歐洲。

鮑爾表示，他並沒有因為川普的施壓而暫停升息；他還說，準備做滿四年的任期，川普無權開除他。

川普持續抨擊Fed升息，但Fed今年1月轉向更有耐心的立場。川普對Fed和鮑爾的攻擊火力轉弱，2月時還曾與鮑爾共進晚餐，討論經濟。不過，川普上周再次提到鮑爾時仍說，鮑爾是位「喜歡升息的紳士」。

Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）預定3月19日至20日舉行會議，以決定貨幣政策方向，並對經濟和利率預測作出新的評估。

Fed主席鮑爾表示，暫停升息和川普的抨擊無關。 路透
Fed主席鮑爾表示，暫停升息和川普的抨擊無關。 路透
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