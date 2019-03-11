今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易談判到底進展到哪了？人行行長易綱昨天首度證實，雙方確實就匯率問題進行討論，雙方在許多關鍵和重要問題上達成共識。以下是本周開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美中貿易談判到底進展到哪了？

易綱在全國人大舉行中外記者會指出，中美在剛剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題有所討論。他強調，中國絕不會把匯率用於競爭的目的，也不會用來提高中國出口，或做為貿易摩擦工具。

商務部副部長王受文則表示，美中之間未來結束貿易戰而達成的協議，實施機制必須是「雙向的，公平的，平等的」。王受文周六在北京舉行的新聞發布會上表示，他對談判的前景「感覺是有希望的」。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，對中美達成貿易協議依然「樂觀」，行政團隊有進展。

●別指望OPEC

沙國能源部長法利赫10日表示，美國與中國可望帶動今年全球石油需求，全球原油日需求可能增加150萬桶，因此石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4月會議調整產量政策的可能性偏低。

OPEC+將於4月17日至18日在維也納集會，之後預定6月25日至26日開會。法利赫認為，產油國4月不太可能調整產量政策，若有需要，將在6月做出改變。

●鮑爾重申Fed不急著調整

聯準會（Fed）主席鮑爾重申，因經濟減速，通膨保持平緩，Fed並不急於調整利率，同時若要調整通膨目標的策略，必須設定「高標準」。他也表示，Fed「不久」將宣布資產負債表新的細節。

鮑爾上周五晚上在史丹福大學演講時，並未提到當天公布美國2月新增就業人數遠低於市場預估的就業報告，但表示，勞動市場「看來一樣處於幾十年來最有利的狀況」。他在預擬的講稿中指出：「儘管處於有利情勢，近幾個月來已出現一些逆流。由於前景並無立即在政策上回應的必要、尤其鑒於通膨壓力仍然和緩，委員會考慮更動政策的立場時，已採取耐心觀望的做法。」

●多頭十周年 美股漲勢恐到頭了

因全球經濟表現不佳，美國股市周五（8日）連續五日下跌，寫下去年12月來最差單周表現。適逢美股多頭滿十周年，全球經濟顯然已開始出現疲態。投資人擔心，今年稍早寫下的30多年來最佳開年漲勢紀錄，恐無以為繼。

道瓊工業指數周五跌0.1%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.2%，其中標普500指數一周跌2.2%。從這波頹勢看來，經過連兩個月大漲後，風險胃口已減退，可形成利多驚喜的門檻已升高。

近來多家券商看降DRAM價格、媒體報導1月全球半導體市場為30個月來首度萎縮等利空衝擊下，費城半導體指數上周跌逾3%，即將回測200日均線支撐。分析師指出，若該指數跌破200日均線，可能引發更廣泛的賣壓。

最近Susquehanna金融集團、Hana金融投資、Cleveland研究、以及Piper Jaffray等業者都看跌DRAM價格。Hana預測三星電子與SK海力士生產的本季DRAM價格將比上季跌30%；Susquehanna表示今年上半年DRAM和NAND晶片價格將「低於先前預期」。

●人行降準還有空間？

去年以來中國已五次降低存款準備金率，易綱昨天表示，未來下調存款準備金率仍有一定空間，但較前幾年「小多了」；將逐步向「三檔」存款準備金率框架轉型，區分對待大小銀行。