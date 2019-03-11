Fed官員頻頻暗示3月不升息 甚至「暫停」更久

2019-03-11 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾及多位決策官員最近頻頻暗示，3月19到20日的會議將不會升息，且「暫停」升息的時間還可能維持更久。

鮑爾接受CBS「60分鐘」節目訪問的內容，將在台北時間11日上午7時播出，他預料將說明Fed目前「鴿派」的政策立場，並捍衛Fed的獨立性，駁斥Fed是因美國總統川普施壓而轉鴿的說法。

觀察家指出，Fed立場轉向對3月會議的意義包括：聯邦資金利率的整體架構將下降，Fed從現在起到2021年的總升息幅度將小於3碼；若Fed提高通膨目標，就更不急於升息。這也顯示在美國經濟陷入長期低成長、低通膨、高債務的類似日本處境時，Fed希望避免衝擊經濟。

他8日表示，「依據目前的經濟展望，並不需要急迫的因應政策，尤其是通膨壓力偏低，因此Fed在考慮改變政策立場時，已經更有耐心，並採取等待並觀察的作法」。

但Fed官員仍擔心低通膨、低利率會成為先進國家的長期現象，且利率太接近零，將使央行面對下次經濟滑坡時更無能為力。鮑爾說，「即使利率達到中性水準，我們仍須嚴肅看待利率太低，太接近零的問題」，「這是全球央行的共同問題。以往經驗顯示，利率趨近於零，意味著長期低通膨及低成長，因此我們必須設法找到更佳的作法」。

「鴿后」理事布蘭納德也說，「儘管經濟模型對景氣的展望未變，但產出與就業可能會走下坡的風險，因此聯邦資金利率路徑理應稍趨柔軟」。

Fed正在檢視通膨目標的「結構策略」，其中之一稱為「物價水準」目標：由於以往通膨未能達到2%目標，因此未來刺激經濟時，能暫時允許通膨超標，但鮑爾強調，Fed若要大幅變通膨目標策略，必須採取一套「高標準」。