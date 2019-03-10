婚姻不忠代價大 宛如經歷一場「經濟衰退」

2019-03-10 23:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



基特今年49歲，美國明尼蘇達州大學教授，1996年結婚。他與妻子在大學時期相識，當時頗欣賞她的自信、嘲諷一切的人格特質。但他走入婚姻多年後，發現妻子變得尖酸刻薄，兩人找不到平衡點，不時吵架。

美國財經網站MarketWatch報導，基特表示，他們曾有五年沒有性生活，最終他在2015年一次出差中與同事發生婚外情。基特說：「我從沒想過自己會外遇，但就這樣發生了」。後來妻子看到他在iPad的訊息，才曉得老公有小三。

基特說，現在他搬出去住，每月房租385美元，在約會網站認識女性的開銷約50美元，每月治裝費200美元，每月與約會對象吃大餐的費用在100美元左右。不過，專家表示，對婚姻不忠的最大成本是離婚。

基特指出，他們不會考慮離婚，原因是分居期間一場洪災導致房子受損，因而出現一些財務問題；支付女兒私校學費的重要性也高於請離婚律師。

法律資訊網站Nolo.com的數據顯示，離婚平均律師費為1.5萬美元。Centurion財管公司財務規劃師尼布利特則形容「離婚好比經歷一場可怕的經濟衰退」，夫妻常需平分財產，感覺頓時失去50%的財富。

波士頓學院退休研究中心也指出，不管怎麼說，結束一段婚姻對退休金的破壞性幾乎等於「經濟大蕭條」。勞燕分飛令退休儲蓄一分為二，個人退休風險因此提高7個百分點，而2008年全球金融危機令養老風險增加9個百分點。