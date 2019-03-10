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台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15聯合報 記者郭宣含╱即時報導

2021年起，美國和包括台灣在內的所有申根國家免簽國公民，若要前往申根26個歐洲國家，必須上網申請歐盟旅行資訊及授權系統（ETIAS）旅行許可，支付7歐元（約台幣248元），使用效期三年，這段期間可無限次進出歐洲。

歐盟去年底宣布，所有免簽國家旅客赴歐洲旅行前，必須完成線上申請，繳交小額費用。根據歐盟執委會說明，ETIAS加強赴歐免簽國旅客的安全檢查，避免非法移民和恐怖分子混入。這項規定適用於前往歐洲26國申根區的所有旅客，這26國包括法國、德國、西班牙，但不含英國。

本周美國有線電視新聞網（CNN）、君子雜誌（Esquire）和旅行與休閒雜誌（Travel + Leisure）原本報導，誤以為赴申根歐洲國家要求簽證，這些報導似乎引發混亂，隨後美國和歐盟當局出面澄清ETIAS並非簽證。

歐洲執委會和美國國務院多位匿名官員證實，ETIAS是免簽遊客的安全許可，類似美國旅行授權電子系統（ESTA），用來審查美國免簽證計畫的旅客。

免簽國旅客前往歐洲前，申請ETIAS不需要像簽證一樣，舟車勞頓到大使館申請，也無需蒐集生物識別資料，只需填寫簡單個資。95%的ETIAS申請案，只需幾分鐘便能完成，有效期限為三年，期間內可無限次進出歐洲，每次最久可待到90天。

自2021年起，免簽國遊客若要前往申根26個歐洲國家，必須上網申請「歐盟旅行資訊...
自2021年起，免簽國遊客若要前往申根26個歐洲國家，必須上網申請「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS）旅行許可。圖／擷自歐盟官網
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