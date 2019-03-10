委內瑞拉電力遭政治綁架？ 馬杜洛再批美國搞電力戰

2019-03-10 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



委內瑞拉兩位總統的支持者周六（9日）再度上街拚場，委國自7日以來陷入全國大停電，加劇民眾的憤怒之情，成千上萬民眾湧入首都卡拉卡斯，支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。

抗議民眾與警方發生激烈衝突，高喊「凶手」，警方則向抗議者發射催淚瓦斯和辣椒水。瓜伊多在集會上發表談話，宣布將進行一次全國巡迴演說，並號召全國支持者到首都來參與群眾抗議活動。

據報導，停電原因是由委國供電主要來源、水力發電重鎮古里（Guri）發電廠所引起，委國總統馬杜洛8日表示，發電廠遭「美國支持」的暴亂分子攻擊，「許多破壞者已滲透委國的電氣公司」。馬杜洛9日再度宣稱，新的網路攻擊導致委國當局無法順利恢復全國供電。

這場大規模停電令委國陷入癱瘓，不但供水等公共服務一片混亂，交通停擺，醫院也無電可用。

卡拉卡斯大學醫院（University Hospital of Caracas）的呼吸儀器一度停止運作，導致病人死亡，其它地區也陸續傳出傷亡。25歲的患者阿瑞（Marielsi Aray）在呼吸器停止運轉後身亡。

阿瑞的叔叔盧戈（Jose Lugo）表示：「醫生試圖通過手動供氣來幫助她，他們盡其所能，但沒有電，他們能做什麼？」

非政府組織Codevida 10日指出，委內瑞拉大規模停電導致重度腎臟病患者無法接受血液透析（洗腎），造成15名患者喪生。

雖然馬杜洛政府將停電歸咎於有人對發電廠進行「蓄意破壞」，並指責美國在搞「電力戰」，要對這次停電負責，但瓜伊多反擊，稱此次大規模停電，是委國政府多年來投資不足的結果。