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QE4？美中簽協議？陸股可買？里昂策略師逐一剖析

2019-03-09 23:04經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

里昂證券（CLSA）亞太市場策略師伍德（Chris Wood）表示，他認為聯準會（Fed）有可能推出第四輪量化寬鬆（QE4）、美國與中國可望敲定貿易協議，而此刻宜買亞股，特別是中國和印度股票，並且避開美股

以下是伍德接受巴隆周刊（Barrons）專訪時，對股市投資人最關注的一些問題提出的看法：

● Fed政策

Fed內部偏鴿派學者勢力抬頭。六個月前，Fed主席鮑爾還力行貨幣政策正常化，引導短期利率升回「中性」水準。但過去三、四月來情勢丕變，決策官員已表明，若下波衰退來襲，不排除再採取非傳統貨幣政策。伍德認為，這可能是QE4，即Fed再推一輪購債措施以刺激經濟。

● 美股展望

標普500指數去年出現「雙頂」形態，此刻則盤旋在M頭之間接近頂端之處，這個交易區間的底部已在去年耶誕夜觸及。伍德今年初就預言美股會強彈，反映市場對美中達成貿易協議的預期心理。短期內，風險性資產若要延續年初漲勢，華府與北京敲定的協議必須令市場驚喜——不只是不實施先前揚言進一步加徵的關稅，還必須廢止已祭出的關稅制裁。伍德說，投資人若認為這不可能，短期內宜出清美股。

若美股果真因美中貿易協議而大漲，伍德提醒投資人提防接下來的風險：市場看漲氣氛濃厚導致美元走強，進而使美股漲勢戛然而止。

假設萬一美中未能簽署貿易協議，關稅進一步提高呢？在這種情況下，美股將急轉直下，跌回去年12月的谷底。

● 美中貿易協議

伍德預期，美中可望敲定貿易協議，可能白紙黑字寫下中國同意採購多少金額的美國製品，在人民幣匯率議題上也會有些著墨。但最重要的是中國在智財權上讓步，停止以美商分享或轉移智財權作為開放市場的條件。這份協議會准許外商公司在大陸設立全資公司。

但膠著點在如何執行。伍德認為，美中雙方應該已達成基本共識，現正設法建立一套中國可接受的協議落實監督程序，但中國基於文化顏面，應該不會同意正式的執行程序、不希望美國變成中國的「法遵官」。如果美方要求太嚴厲，協議可能談不成 。

● 亞股展望

伍德最看好的亞洲股市是：中國和印度。他也看好巴基斯坦，因為股價非常低廉，不過這個邊境市場風險高，國際收支問題仍待解決。

中國股市去年弱到不行，主因是這兩年積極去槓桿化打擊銀行，貿易戰是次要原因。但陸股已在第4季觸底，今年來表現很強，回檔機率高，但伍德認為可逢低加碼。他指出，中國經濟並不像三個月前許多人警告的那麼糟，有些人根據汽車銷售疲弱斷定大陸消費低迷，但這種看法失之偏頗，因為汽車銷售差是許多因素造成的。

伍德認為，今年投資人可買進中國和印度股票，但1月至3月陸股表現會比印股強。印度4月和5月全國大選登場，選前緊張氣氛難免。印度總理莫迪可望連任成功，但許多人擔心他可能敗選。伍德表示準備逢低加碼印股，例如趁股市被印巴軍事衝突嚇跌時進場撿便宜的銀行股。

至於日本股市，伍德認為日股已觸頂，但仍提供投資誘因，因為在維權投資人施壓下，日企買回自家股票趨勢日盛。最大問題是，全球專門投資日本的基金很少，據估計比1990年日本股市泡沫巔峰時銳減95%；第二大問題是，國內機構投資人自1990年以來就未提高日股配置比重，唯二例外是政府年金投資基金（GPIF）和日本銀行（央行）。GPIF增持日股是好事，但日銀這麼做就很蠢，扭曲市場。伍德說：「日股很便宜，但風險在於錢是死的（投資賺不到錢）。」

里昂證券策略師伍德預期美國與中國可望敲定貿易協議，但必須帶來驚喜，美股年初漲勢才...
里昂證券策略師伍德預期美國與中國可望敲定貿易協議，但必須帶來驚喜，美股年初漲勢才可望延續。路透
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