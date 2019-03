轉為日光節約時間後的周一股市總跌 投資人周末不好睡

2019-03-09 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國冬令標準時間將於3月10日凌晨2點(台灣10日下午3時)結束,許多人並不喜歡作息時間這樣調整;現在還有另外一個理由:股市在冬令時間轉換為日光節約時間後的周一,通常下跌。

權威性期刊「美國經濟評論」(American Economic Review)幾年前刊載一篇以「日光節約時間的異象」(Losing Sleep at the Market: The Daylight Saving Anomaly)為主題的研究,發現在日光節約間開始後的星期一,全球各地股市的投資報酬率通常低於平均水準。

儘管報酬率是眾多投資人決策的結果,具體原因難以定論,但這項研究的作者認為,導致這種現象的禍首,是「睡眠模式改變,影響了判斷力、焦慮、反應時間和解決問題能力」。