都是Netflix害的？ 英國每天2300戶停看BBC

2019-03-09 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



有了更便宜的Netflix，英國人要抛棄BBC了嗎？英國泰晤士報最近報導，取消支付BBC收視費的用戶大增，2017-2018年度總計有超過86萬戶取消名為「電視執照費」的收視費用，等於平均一天有2,300用戶停看BBC。泰晤士報說，這是首度有官方的資料來佐證傳聞中的「Netflix效應」──Netflix帶領著觀眾完全放棄BBC。

在英國，Netflix最基本的方案收取月費5.99英鎊，等於一年大約72英鎊（台幣2,900元）。BBC的收視費目前年費為150.5英鎊，下個月新的會計年度開始，要漲到154.5英鎊。也就是，看Netflix比看BBC便宜一半以上。

在地方公家機關工作的圖茲今年34歲，是取消收看BBC的一員，她跟泰晤士報說，抛棄BBC主要有兩個原因，第一是她不滿BBC處理工黨黨魁柯賓的新聞立場偏頗，第二是BBC的娛樂節目乏善可陳。她說：「BBC的節目品質根本比不上Netflix。」舉了Netflix所製作的犯罪紀錄片節目Making A Murderer以及The Ted Bundy Tapes做例子，大推Netflix。

財力雄厚的美國串流平台Netflix一年花在節目和電影製作的經費估計有130億美元，是BBC一整年預算的兩倍左右，有能力提供一系列BBC難以追平的節目。

泰晤士報指出，Netflix和亞馬遜的Amazon Prime等串流平台在英國受歡迎的程度一直在提高，尤其是在年輕的觀眾當中，分析師估計，光是Netflix在英國就有978萬訂戶。

截至去年3月的資料，BBC的繳費收視戶有2,580萬戶。2017-2018這個年度，取消收視執照不再繳費的戶數上升，是近五年來首見。目前的2018-2019年度（今年3月31日結束），前九個月，已經累計67萬多用取消，照這個趨勢，估計全年度的取消戶數會再攀升到89萬戶。收視執照取消的理由除了不要再看BBC之外，也有因為搬到已經有付收視費的人家裡同住，或是沒繳錢用戶被強制取消等原因。

Netflix、亞馬遜對年輕族群的吸引力引起BBC高層警覺，擔心收視費收入被漸漸侵蝕將威脅到BBC的生計。BBC做為公共電視台，收取執照費是主要財源；目前法律保障這個制度實施到2026年。