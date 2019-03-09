美股多頭滿十歲前夕 美股交出連五黑

2019-03-09 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



因全球經濟表現不佳，美國股市周五（8日）連續五日下跌，創下去年12月來最差單周表現。適逢美股多頭滿十周年，全球經濟顯然已開始出現疲態。投資人擔心，全球這波價值10兆美元的漲勢正搖搖欲墜。

道瓊工業平均指數周五跌0.1%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.2%，其中標普500指數一周跌2.2%。從這波頹勢看來，經過連兩個月大漲後，風險胃口已減退，可形成利多驚喜的門檻已升高。

除美國上個月就業成長大幅走緩外，美中貿易協議命運未明、歐洲央行（ECB）轉鴿還決定追加注資措施，加上中國出口下滑，都令投資人憂心，全球經濟減速甚於預期。

周六（9日）正好是標普500指數自金融危機以來多頭走勢滿十周年，從幾個主要指數來看，都創下最長牛市，標普500指數自2009年以來漲305%，漲幅名列歷來第三。

但投資人無心慶祝這個里程碑，反而開始解讀種種經濟數據的意義，以判定這波多頭還能撐多久。

Wilmington Trust投資總監羅斯談到美國經濟是否真的開始走緩時說：「大家此時此刻都在猜，不過歐洲已急遽減速，中國也顯著走緩。」

DWS集團證券主管普夫勞姆說：「貿易協議會支撐美股，然而一旦具體協議公布後，投資人會再把焦點放在PMI和企業獲利。全球指標持續比預期差，這點讓人緊張。」