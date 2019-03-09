親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

美股多頭滿十歲前夕 美股交出連五黑

2019-03-09 20:12經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

因全球經濟表現不佳，美國股市周五（8日）連續五日下跌，創下去年12月來最差單周表現。適逢美股多頭滿十周年，全球經濟顯然已開始出現疲態。投資人擔心，全球這波價值10兆美元的漲勢正搖搖欲墜。

道瓊工業平均指數周五跌0.1%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.2%，其中標普500指數一周跌2.2%。從這波頹勢看來，經過連兩個月大漲後，風險胃口已減退，可形成利多驚喜的門檻已升高。

除美國上個月就業成長大幅走緩外，美中貿易協議命運未明、歐洲央行（ECB）轉鴿還決定追加注資措施，加上中國出口下滑，都令投資人憂心，全球經濟減速甚於預期。

周六（9日）正好是標普500指數自金融危機以來多頭走勢滿十周年，從幾個主要指數來看，都創下最長牛市，標普500指數自2009年以來漲305%，漲幅名列歷來第三。

但投資人無心慶祝這個里程碑，反而開始解讀種種經濟數據的意義，以判定這波多頭還能撐多久。

Wilmington Trust投資總監羅斯談到美國經濟是否真的開始走緩時說：「大家此時此刻都在猜，不過歐洲已急遽減速，中國也顯著走緩。」

DWS集團證券主管普夫勞姆說：「貿易協議會支撐美股，然而一旦具體協議公布後，投資人會再把焦點放在PMI和企業獲利。全球指標持續比預期差，這點讓人緊張。」

道瓊運輸類股指數周五連跌11天，創下47年來最長連跌，是另一個不祥的兆頭。由於運輸業是商務運作的骨幹，也是經濟實力的風向球，貨運、海空運疲弱，經常被視為大盤走下坡的預兆。

美國股市周五（8日）連續五日下跌，創下去年12月來最差單周表現。 路透
美國股市周五（8日）連續五日下跌，創下去年12月來最差單周表現。 路透
分享

經濟標普美股
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

都是Netflix害的？ 英國每天2300戶停看BBC

2019-03-09 20:19

1年給5天「內省日」 初創公司新福利

2019-03-09 20:18

數位領導層亞裔全裁 白人全留 華納兄弟涉族裔歧視挨告

2019-03-09 20:17

多頭滿十周年前夕 美股連跌五日給你看

2019-03-09 19:43

技術分析師：「聰明資金」現在偏愛Google甚於蘋果

2019-03-09 18:43

2019年3月4日至9日 全球財經市場回顧

2019-03-09 13:55

荷蘭環團勝利 燃煤廠年底熄燈

2019-03-09 13:55

中資燃煤廠進駐？ 澳環保人士抗議

2019-03-09 13:55

影／形同潑糞！印度國會議員「脫鞋」痛打同黨民代

2019-03-09 13:50

基因改造鮭魚 美國擬放行

2019-03-09 13:29

基改鮭魚鬆綁 美國最快2020年上市

2019-03-09 11:49

富途控股登陸那斯達克

2019-03-09 11:36

菲律賓東部外海遭6.0強震侵襲 初未傳毀損

2019-03-09 03:59

新興國政盪 資產行情走軟

2019-03-09 01:26

挪威主權基金 喊減碼油企股

2019-03-09 01:26

邊境國負債攀15年新高

2019-03-09 01:26

美股多頭氣盛 市場喜中帶憂

2019-03-09 01:26

美元強弱…關鍵在中國

2019-03-09 01:26

日上季經濟成長1.9%

2019-03-09 01:26

全球經濟降溫 各國央行轉向寬鬆

2019-03-09 01:26

美新增就業 表現超差

2019-03-09 01:26

經濟看衰 各國央行不談升息了

2019-03-09 00:15

資誠：改善女性工作參與 GDP估增6兆美元

2019-03-09 00:08

北韓官媒首認川金二會失敗 稱民眾歸咎美方

2019-03-08 23:32

石油大咖「漂綠」 廣告一波波

2019-03-08 23:21

緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16

成本上揚 高盛擬縮編大宗商品交易部門

2019-03-08 21:14

歐洲央行和中國掀經濟展望疑慮 亞股重挫

2019-03-08 20:55

為擴大房源 Airbnb購併HotelTonight

2019-03-08 20:33

澳洲禁參與5G網路計畫 華為：暫不提告

2019-03-08 20:02

怎知某支股票漲相如何？分析師：看IG

2019-03-08 18:35

日產前董座高恩變裝失敗被虧爆 律師部落格道歉

2019-03-08 17:52

經濟解析／ECB、Fed貨幣政策 越來越像日本央行

2019-03-08 17:42

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 16:44
看更多

熱門文章

川普獅子大開口！不只要盟邦負擔美軍軍費 還要賺50％

2019-03-09 08:44

美中貿易協議未達成 川習會改期

2019-03-09 00:04

年內第3次！菲律賓再將2名台灣電信詐騙犯 遣送大陸

2019-03-09 11:56

緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16

這座美國城市禁止無現金支付商店！ 為什麼？

2019-03-08 22:54

川金二會破局消息封不住 金正恩考慮整肅2親信

2019-03-09 18:43

SpaceX飛龍號太空艙 成功重返地球

2019-03-09 00:19

諾貝爾獎得主克魯曼批川普：「關稅人」變「赤字人」

2019-03-08 23:33

福島災民不相信政府 拒絕返鄉

2019-03-08 22:02

政府服輸！環團告贏 荷蘭提早5年關燃煤發電廠

2019-03-09 10:03

美媒：北韓飛彈組裝設施有動靜 恐準備試射

2019-03-09 12:59

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

2019-03-08 21:05

細節喬不攏 川習會傳延期

2019-03-09 01:18

三缺一！印度不玩 美日四國安全對話難以為繼

2019-03-08 21:35

4.8億零用錢怎花的？女王密帳藏熱可可、特務、三角戀

2019-03-09 09:00

新飯店擋雅典衛城美景 2萬居民請願喊停蓋

2019-03-09 16:00

美中貿易談判 川普：除非好協議否則不簽

2019-03-09 09:01

英IS新娘欲歸國遭拒 新生兒敘難民營夭折

2019-03-09 13:44

福島核廢料清理延宕四年 核汙水續增

2019-03-08 22:05

中資新燃煤電廠落腳澳洲？ 掀起澳洲政壇論戰

2019-03-09 08:25

美2月就業數字超軟 美股、美元及美債殖利率齊跌

2019-03-08 21:55

星國購F-35戰機 南海局勢添地緣政治意涵

2019-03-09 11:30

委內瑞拉停電第2天 全國停班停課

2019-03-08 23:25

影／哈士奇咬斷男童手 18萬網友連署求情免安樂死

2019-03-09 17:58

基改鮭魚鬆綁 美國最快2020年上市

2019-03-09 11:49

日本高速船疑撞擊海洋生物 逾70人受傷

2019-03-09 19:30

白宮又傳人事異動 川普聯絡室主任尚恩辭職

2019-03-09 03:16

經濟看衰 各國央行不談升息了

2019-03-09 00:15

義法高鐵已動工 義聯合政府內訌說「不建了」

2019-03-09 11:13

小額購物習慣付現！97%英國人帶現金出門 平均1700元

2019-03-09 13:36

美元強弱…關鍵在中國

2019-03-09 01:26

菲律賓東部外海遭6.0強震侵襲 初未傳毀損

2019-03-09 03:59

美股多頭氣盛 市場喜中帶憂

2019-03-09 01:26

新聞分析╱貿易協議不代表終戰 星星之火還將燎原

2019-03-09 12:03

巴西總統波索納洛：今年將赴中國訪問

2019-03-09 05:37

美詐騙猖獗 一年200萬老人受害 FBI前頭子險上當

2019-03-09 00:40

陸商務部：看到中美簽署協議的希望 將取消加徵的關稅

2019-03-09 11:36

中美談判下一步？大陸商務部副部長：我看到希望

2019-03-09 14:26

美新增就業 表現超差

2019-03-09 01:26

美議員致函衛生部長 促訪台參加GCTF會議

2019-03-09 05:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top