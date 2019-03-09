技術分析師：「聰明資金」現在偏愛Google甚於蘋果

2019-03-09 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，去年底美國股市重挫時，一些當紅科技股遭投資賣空，以致今年湧現一波軋空行情推升熱門科技股上漲，但技術分析師指出，這波軋空行情已告一段落，謹慎的投資人宜提高警覺。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）指出，從資金流動觀察，以專業投資人為主的「聰明資金」（smart money）現在偏愛阿里巴巴甚於亞馬遜、偏好英特爾甚於超微（AMD）、偏好Google甚於蘋果，跟追逐動能股群眾（momentum crowd）的偏好恰好相反，形成耐人尋味的對照組。

艾羅拉解釋，投資人根據各種基本面、技術面、量化、宏觀和情緒因素做買賣股票的決定，而資金流動反映最終的投資行動。基於此因，資金流動是股票分析的捷徑。對於持有或想買進熱門科技股的投資人，觀察資金流向很有幫助。

艾羅拉選出11檔常牽動大盤走勢的重量級熱門科技股，資金流動分析如下：

• 聰明資金偏好英特爾甚於超微，但動能資金偏好超微甚於英特爾。 • 聰明資金偏好阿里巴巴甚於亞馬遜，但動能資金偏好亞馬遜甚於阿里巴巴。 • 聰明資金偏好Google母公司Alphabet甚於蘋果，但動能資金偏好蘋果甚於Google。 • 臉書和微軟同時獲得聰明資金和動能資金青睞，在11檔科技股中顯得相當特別。 • 聰明資金小幅減持Netflix，或許因為是迪士尼、AT&T等公司即將推出串流服務。 • 動能資金通常增持特斯拉（Tesla），但現已轉為「中立」。聰明資金也持「中立」態度。 • 動能資金持續增持輝達（Nvidia） ，但聰明資金對這檔股票持「中立」態度。

艾羅拉說，去年底熱門科技股遭大舉賣空，因此今年軋空行情隨美股翻揚而湧現。軋空行情發生在盤勢改變造成做空的投資人慌了手腳或被迫買回先前放空的股票，空頭回補買盤於是推升股價。

但艾羅拉的演算法分析顯示 ，年初這波軋空行情至今已告一段落。但若美股大盤持續上漲，最可能進一步湧現軋空行情的個股包括超微、Netflix、輝達和特斯拉，最不可能的則是微軟、英特爾和Google。他舉例說，AMD軋空資金流動的機率很高，意味即使只出現些微好消息，超微股價也可能因軋空買盤而暴漲；對照下，英特爾股價湧現軋空行情的機率就微乎其微。