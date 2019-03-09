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雅典衛城無敵景觀竟被新飯店高樓遮蔽 居民請願喊停

2019-03-09 16:00聯合報 記者田思怡╱即時報導

雅典法里盧街（Falirou street）5號這棟10層樓的新建飯店一直很引人注意，現代主義的鑲木正面，為衛城（Acropolis）腳下馬克里亞尼區（Makriyanni）的平淡街景增添幾分當代藝術色彩。

這個冬天，當地居民眼看著這間飯店越蓋越高，開始擔心起來。到了2月，它已蓋到31.5公尺高，成為此區最高的建築，並已開始破壞帕德嫩神殿（Parthenon）和西元前5000年建造的防衛城牆視野開闊、一望無際的無敵景觀。

站在自家的屋頂上，建築師艾琳妮．佛列札多（Irini Frezadou）指著這棟飯店說：「突然間，它已比衛城的新博物館還高，這裡原本是考古遺跡保護區，我們的土地使用分區法規應負部分責任，但中央的考古委員會過去從來沒有核准興建這樣的龐然大物。」

居民口耳相傳：「不出幾年，計畫在衛城四周興建的一棟棟飯店高樓將築起一道牆。」

佛列札多動員當地居民阻止大興土木，在Avaaz網路請願平台發起的請願活動已獲2萬5000人連署。

她說：「看在永續發展的份上，我們迫切需要新的建築和都市計畫法規。」

佛列札多住的公寓後面一片綠地，已準備用來建造更大的飯店，有三層地下停車場和屋頂花園游泳池。

抗爭者已告上希臘最高行政法院，要求推翻建築許可。代表他們的律師帕帕派特洛普洛斯（Andreas Papapetropoulos）表示：「我們不能冒一丁點風險，我們了解雅典需要一些好飯店，但不能犧牲我們最偉大的遺跡。我們不要求拆除法里盧街上那棟建物，但肯定要降低高度。」

雅典早已擺脫反撙節暴力抗議的惡名，觀光業空前發達，今年預計有超過500萬觀光客湧入。國際投資者利用希臘在經濟危機高峰期通過的爭議性建築法規，允許興建更高、更大的建築。

受到壓力的希臘左派政府本周宣布，衛城四周的考古周邊地區將暫時停止發新的建築執照，並承諾創設一個委員會，檢討此地區的分區法規，明年禁止核發17.5公尺以上的建築許可。

雅典衛城腳下一間新建的10層樓飯店，破壞了衛城四周開闊的景觀。取自Avaaz請願...
雅典衛城腳下一間新建的10層樓飯店，破壞了衛城四周開闊的景觀。取自Avaaz請願平台
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雅典衛城居高臨下，視野開闊。取自觀光網站
雅典衛城居高臨下，視野開闊。取自觀光網站
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雅典衛城帕德嫩神廟上方出現滿月。路透
雅典衛城帕德嫩神廟上方出現滿月。路透
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