1年給5天「內省日」 初創公司新福利

2019-03-09 20:18 世界日報 編譯組╱舊金山電



矽谷科技公司以無限制的度假制聞名。這是一種特權，也是初創公司招攬頂尖人才的重點。不過有一家公司的這種福利別開生面。

總部位於舊金山的初創公司BetterUp每年給員工五天「內省日」（inner work days），員工不必管工作，只要管自己的身心靈。

BetterUp的業務是居中牽線，讓專業教練協助員工發揮工作潛能，工作更愉快。公司也身體力行，這五個內省日平均分配在一年當中，全體員工在同一天一起休內省假（通常是周一，以便和周末連假），可以打坐冥想，也可以到戶外散步，或在家讀書，甚至作個「數位排毒」，不用手機、不看電郵、不上臉書。

BetterUp的共同創始人兼執行長羅比蕭（Alexi Robichaux）說，內省日就是給員工反省的專用時間：「工作往往是在我們的身外進行，但身為專業人士，尤其是在創意經濟領域，我們也必須為自己工作。我們如何反省？」

因此他在兩年前開始這個傳統，當時公司大約30名員工。如今BetterUp的150多位員工全都參與內省日。

員工對此反應良好，一名同事分享他的內省日感想說，當天他去舊金山海灘衝浪，但他後來並沒有下水，而是坐在沙灘上反省自己的情緒，「靈魂衝浪」，最後恢復了活力。

BetterUp法定假日照樣放假，並鼓勵員工每年至少休假兩周。羅比蕭認為「內省日」對BetterUp特別重要，因為公司的宗旨是協助人們經輔導提升職業生涯， 「如果公司員工自己沒有日常體驗，如何協助他人？」

BetterUp的教練長席米內茲（Jacinta Jimenez） 則把內省日比擬為比爾蓋茲一年兩次的「思考周」，蓋茲會與朋友和家人完全隔離，以思考人生，構想創意。