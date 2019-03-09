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數位領導層亞裔全裁 白人全留 華納兄弟涉族裔歧視挨告

2019-03-09 20:17世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

娛樂業巨擘之一的華納兄弟公司(Warner Bros.)一名前亞裔高級主管，6日向曼哈坦聯邦法庭提出告訴，指控華納兄弟關閉一個影視串流服務後，把原來為其工作的所有亞裔主管全部革職，卻留下所有白人主管。

這項告訴指控華納兄弟「有系統」地把亞裔從其數位實驗室(Digital Labs)領導階層排除，「因為它認為這些美國亞裔主管基本上是外國人，無法與華納兄弟主要是白人的主管階層往來互動」。

數位實驗室是華納兄弟集團一個部門，專門播放韓劇和其他亞洲節目的DramaFever就隸屬這個部門；華納兄弟去年10月以「業務理由」以及「韓劇市場快速改變」，宣布關閉DramaFever。

原為數位實驗室財務副總裁的張全(Chung H. Chang，音譯)，指控華納兄弟藉著關閉DramaFever「掩飾它的歧視作為」。

韓裔的張全說，華納兄弟2016年收購DramaFever後立刻出現歧視作為，包括對新納入的韓裔主管英文流利和沒有口音表示驚異。他說，這些情況令人不安，而且至少有點虛偽，因為華納兄弟執行長凱文．原是日裔美國人。

張全指稱，去年初他向DramaFever執行長派蒂．赫希表明他的不安，赫希卻表現得很不自在，顧左右而言他。他說，赫希後來取消他的一些職責，也不讓他參加涉及人事決定的會議。

張全宣稱，他向華納兄弟投訴遭到歧視和報復後，公司開始找他以前的同事問話，且企圖誣指他沒有為數位實驗室播出的電視節目和電影中的音樂獲得適當許可，造成「華納兄弟現在面對可能很重大的法律責任」，雖然他的工作與法律問題或音樂版權問題無關。

告訴中說，DramaFever去年10月關閉時，華納兄弟把三名美國亞裔副總裁解雇，卻留下剩下的四名白人主管，身為美國亞裔的唯一執行董事也被解雇。

華納兄弟宣稱這項告訴根本沒有道理，「我們將積極為自己辯護，並預期獲得勝訴」。

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