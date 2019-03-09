影／形同潑糞！印度國會議員「脫鞋」痛打同黨民代

2019-03-09 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



印度北方邦（Uttar Pradesh）的兩位民代6日開會時爆發爭吵，其中一人當場脫下腳上皮鞋痛打另外一人，雙方接著發生肢體拉扯，在場警方趕緊介入，衝突過程被其他在場人士拍下上傳網路，在社群媒體引發熱議。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這起事件發生在北方邦聖卡比爾納加爾縣（Sant Kabir Nagar district）的縣政府內，當時正在討論當地的建築工程計畫，許多記者也在場。根據影像，印度人民黨（BJP）國會議員特里帕西（Sharad Tripathi）與同黨的北方邦議會議員巴格爾（Rakesh Singh Baghel ）起口角，雖然其他與會者緩頰，兩人卻越吵越激烈。

吵到最後，特里帕西突然從座位站起，彎腰脫下腳上的皮鞋，開始抽打巴格爾的頭部。其他在場人士對此一度目瞪口呆，但反應過來馬上準備勸架，不甘挨打的巴格爾越過坐在兩人中間的與會者，又推開想要勸架的人，打了特里帕西幾個巴掌。

眼見雙方相互拉扯，主持會議的北方邦技術、醫學與教育部長坦登（Ashutosh Tandon）試圖平息糾紛未果，一位警官則是趕緊介入，設法將兩人分開，但仍能聽到特里帕西與巴格爾持續隔空對罵。

媒體報導，印度將鞋子視為不乾淨的物體，用鞋子當武器更被視為特別冒犯之舉。

據報雙方糾紛起因於特里帕西不滿當地一處新修築道路的竣工名牌落款沒有他的名字，因此與巴格爾發生爭執。巴格爾與他的2千多名支持者隨後包圍縣政府，高呼口號及要求道歉，特里帕西則由警方護送脫身。