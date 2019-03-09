親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

年內第3次！菲律賓再將2名台灣電信詐騙犯 遣送大陸

瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能

基改鮭魚鬆綁 美國最快2020年上市

2019-03-09 11:49聯合報 記者郭宣含╱即時報導

水賞科技公司養殖的基因改造鮭魚，最快可望2020年於美國上市。路透
水賞科技公司養殖的基因改造鮭魚，最快可望2020年於美國上市。路透
分享

自從基因改造鮭魚三年多前獲准成為第一種可供人類食用的基改動物後，美國食品藥品監督管理局（FDA）8日首次放行基因改造鮭魚。此舉似乎將終結鮭魚養殖業者與國會議員一年多來的政治僵局。

FDA宣布，該局將撤銷禁止基改鮭魚和鮭魚卵的進口警示。共和黨阿拉斯加州聯邦參議員麗莎．穆考斯基（Lisa Murkowski ）支持的一項支出議案阻擋基改鮭魚在美國進行商業販售，直到FDA確立告知消費者基改鮭魚的標示規定。

FDA於8日表示，不再需要訂定鮭魚標示規定，因為2016年法律要求全國基改食材必須告知其為基改食材的規定也適用於鮭魚，等於將基改鮭魚排除於FDA管理範圍。

美國農業部（USDA）去年年底公布實施方針，指導企業如何在食物產品上標示含有基改原料，像是使用QR碼、包裝文字說明或特定圖案。這項規定預計2022年1月全面生效。

FDA 局長高特里布（Scott Gottlieb）表示，該局認為農業部新規定能滿足國會標示的指令。

美國撤銷進口警示後，水賞基改鮭魚卵便可從加拿大改良場入境美國，並在該公司位於印第安那州的地面作業。這種鮭魚由麻州水賞（AquaBounty）科技公司養殖，結合太平洋帝王鮭的成長素基因和大洋鱈的一種基因，然後加到大西洋鮭魚身上。水優基改鮭魚花一年時間成長，比傳統鮭魚養殖更快，體型大一倍，有助與野生或其他養殖鮭魚競爭。

水賞執行長希薇亞．沃爾夫（Sylvia Wulf）8日表示：「這個消息姍姍來遲。」如果沒有額外的干擾，基改鮭魚最快2020年可上市。但基改鮭魚上市可能引起訴訟。

基改基因
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

川普獅子大開口！不只要盟邦負擔美軍軍費 還要賺50％

2019-03-09 08:44

經濟看衰 各國央行不談升息了

2019-03-09 00:15

富途控股登陸那斯達克

2019-03-09 11:36

菲律賓東部外海遭6.0強震侵襲 初未傳毀損

2019-03-09 03:59

新興國政盪 資產行情走軟

2019-03-09 01:26

挪威主權基金 喊減碼油企股

2019-03-09 01:26

邊境國負債攀15年新高

2019-03-09 01:26

美股多頭氣盛 市場喜中帶憂

2019-03-09 01:26

美元強弱…關鍵在中國

2019-03-09 01:26

日上季經濟成長1.9%

2019-03-09 01:26

全球經濟降溫 各國央行轉向寬鬆

2019-03-09 01:26

美新增就業 表現超差

2019-03-09 01:26

資誠：改善女性工作參與 GDP估增6兆美元

2019-03-09 00:08

北韓官媒首認川金二會失敗 稱民眾歸咎美方

2019-03-08 23:32

石油大咖「漂綠」 廣告一波波

2019-03-08 23:21

緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16

成本上揚 高盛擬縮編大宗商品交易部門

2019-03-08 21:14

歐洲央行和中國掀經濟展望疑慮 亞股重挫

2019-03-08 20:55

為擴大房源 Airbnb購併HotelTonight

2019-03-08 20:33

澳洲禁參與5G網路計畫 華為：暫不提告

2019-03-08 20:02

怎知某支股票漲相如何？分析師：看IG

2019-03-08 18:35

日產前董座高恩變裝失敗被虧爆 律師部落格道歉

2019-03-08 17:52

經濟解析／ECB、Fed貨幣政策 越來越像日本央行

2019-03-08 17:42

簽署一帶一路 義大利官員立場不一

2019-03-08 16:25

中國出口大跌拖累亞股全倒！ 日經重挫430點

2019-03-08 15:03

GG了！馬斯克抽大麻 美國防部檢討他的安全許可

2019-03-08 13:08

前日產董座交保上演變裝秀 律師出面致歉

2019-03-08 11:58

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 16:44

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

貧父賣咖啡供2女美國留學 但她們十多年不曾回來

2019-03-08 19:23

影／新娘婚禮逗新郎被狠呼巴掌 網友：可以離了

2019-03-08 16:03

川普獅子大開口！不只要盟邦負擔美軍軍費 還要賺50％

2019-03-09 08:44

這富人區人口相當於金門 居然有錢到速食店活不下

2019-03-08 18:58

最涼的工作！ 月薪七萬多 上班時間隨你睡

2019-03-08 15:10

馬哈地：我支持慷慨的中國 而不支持易變的美國

2019-03-08 14:11

美中貿易協議未達成 川習會改期

2019-03-09 00:04

「膠帶比基尼」火辣回歸！網友：想看撕下膠帶表情

2019-03-08 14:40

GG了！馬斯克抽大麻 美國防部檢討他的安全許可

2019-03-08 13:08

緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16

影／自駕不要命？特斯拉男開高速公路 竟放手睡覺

2019-03-08 18:00

川習會將延期 金融時報：因協議細節喬不攏

2019-03-08 18:50

這座美國城市禁止無現金支付商店！ 為什麼？

2019-03-08 22:54

怎知某支股票漲相如何？分析師：看IG

2019-03-08 18:35

SpaceX飛龍號太空艙 成功重返地球

2019-03-09 00:19

諾貝爾獎得主克魯曼批川普：「關稅人」變「赤字人」

2019-03-08 23:33

福島災民不相信政府 拒絕返鄉

2019-03-08 22:02

噁男性侵女學生後懺悔 丟150元給她買披薩當賠罪

2019-03-08 18:02

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

2019-03-08 21:05

三缺一！印度不玩 美日四國安全對話難以為繼

2019-03-08 21:35

影／黑人在自家門口撿垃圾 遭警察拔槍逮捕

2019-03-08 15:17

影／NASA重要突破！首度捕捉超音速衝擊波交互作用

2019-03-08 16:41

政府服輸！環團告贏 荷蘭提早5年關燃煤發電廠

2019-03-09 10:03

4.8億零用錢怎花的？女王密帳藏熱可可、特務、三角戀

2019-03-09 09:00

日本小朋友長大最想做什麼？ 30年來這兩職業最夯

2019-03-08 20:11

細節喬不攏 川習會傳延期

2019-03-09 01:18

影／不是我！否認囚禁性奴 勞凱利專訪失控暴走

2019-03-08 13:23

中國出口大跌拖累亞股全倒！ 日經重挫430點

2019-03-08 15:03

美2月就業數字超軟 美股、美元及美債殖利率齊跌

2019-03-08 21:55

福島核廢料清理延宕四年 核汙水續增

2019-03-08 22:05

華為告美政府 聘川普法律顧問「以子之矛攻子之盾」

2019-03-08 14:30

中資新燃煤電廠落腳澳洲？ 掀起澳洲政壇論戰

2019-03-09 08:25

科技獨角獸大舉入侵！舊金山房價還會繼續飆

2019-03-08 16:49

委內瑞拉停電第2天 全國停班停課

2019-03-08 23:25

太歲頭上動土！詐騙集團找上CIA和FBI前局長

2019-03-08 18:17

美中貿易談判 川普：除非好協議否則不簽

2019-03-09 09:01

白宮又傳人事異動 川普聯絡室主任尚恩辭職

2019-03-09 03:16

經濟看衰 各國央行不談升息了

2019-03-09 00:15

只須禁用塑膠吸管？衣物上的塑膠微粒問題可能更大

2019-03-08 16:59

董雲裳：美中潛在合作領域多 不會開戰

2019-03-08 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top