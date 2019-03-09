基改鮭魚鬆綁 美國最快2020年上市

2019-03-09 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



水賞科技公司養殖的基因改造鮭魚，最快可望2020年於美國上市。路透 分享 facebook

自從基因改造鮭魚三年多前獲准成為第一種可供人類食用的基改動物後，美國食品藥品監督管理局（FDA）8日首次放行基因改造鮭魚。此舉似乎將終結鮭魚養殖業者與國會議員一年多來的政治僵局。

FDA宣布，該局將撤銷禁止基改鮭魚和鮭魚卵的進口警示。共和黨阿拉斯加州聯邦參議員麗莎．穆考斯基（Lisa Murkowski ）支持的一項支出議案阻擋基改鮭魚在美國進行商業販售，直到FDA確立告知消費者基改鮭魚的標示規定。

FDA於8日表示，不再需要訂定鮭魚標示規定，因為2016年法律要求全國基改食材必須告知其為基改食材的規定也適用於鮭魚，等於將基改鮭魚排除於FDA管理範圍。

美國農業部（USDA）去年年底公布實施方針，指導企業如何在食物產品上標示含有基改原料，像是使用QR碼、包裝文字說明或特定圖案。這項規定預計2022年1月全面生效。

FDA 局長高特里布（Scott Gottlieb）表示，該局認為農業部新規定能滿足國會標示的指令。

美國撤銷進口警示後，水賞基改鮭魚卵便可從加拿大改良場入境美國，並在該公司位於印第安那州的地面作業。這種鮭魚由麻州水賞（AquaBounty）科技公司養殖，結合太平洋帝王鮭的成長素基因和大洋鱈的一種基因，然後加到大西洋鮭魚身上。水優基改鮭魚花一年時間成長，比傳統鮭魚養殖更快，體型大一倍，有助與野生或其他養殖鮭魚競爭。

水賞執行長希薇亞．沃爾夫（Sylvia Wulf）8日表示：「這個消息姍姍來遲。」如果沒有額外的干擾，基改鮭魚最快2020年可上市。但基改鮭魚上市可能引起訴訟。