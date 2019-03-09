川普獅子大開口！不只要盟邦負擔美軍軍費 還要賺50％

2019-03-09 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普8日前往阿拉巴馬州慰問風災災民前，在白宮對記者發表談話。新華社 分享 facebook

彭博資訊報導，美國總統川普多年來一再抱怨美軍駐在國分攤太少軍費，他要求對方負擔美軍全部費用，現在他又獅子大開口，要盟邦多付50%，讓美國倒賺一筆。

十多位美國官員透露，依照白宮的指示，美國政府正在擬定「成本外加50%」（Cost Plus 50）計畫，要求德國、日本、南韓，最終擴及所有美軍駐在國，支付美軍的所有費用，並為享有美國駐軍的待殊待遇，多付50%的特權費。

根據「成本外加50%」計畫，部分國家可能要比目前分攤的費用多付五到六倍。

對於這個想法，川普已鼓吹了幾個月，他的堅持差點讓美國和南韓針對2萬8000名駐韓美軍的協商談不下去，川普向國家安全顧問波頓下條子說：「我們要成本加50%。」

川普團隊認為這是逼北約盟國加速增加國防預算的高招，川普自上任以來就對這個議題緊咬不放。儘管川普聲稱在他施壓下，北約盟邦已增加數以十億計美元的國防經費，但他仍認為增加的速度太慢。

儘管美國官員謹慎地認為「成本外加50%」只是美國要盟邦分攤更多的諸多選項之一，而且仍在初步階段，但已震撼美國國防部和國務院，官員擔心這將大大冒犯美國在亞洲和歐洲的堅實盟邦，他們原已質疑川普對他們的承諾。

華府智庫「戰略與國際研究中心」資深顧問車維德表示，川普政府先向南韓要求「成本外加50%」，雖然最終沒達到目的，但藉此向其他盟邦傳達訊息。