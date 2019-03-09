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經濟看衰 各國央行不談升息了

2019-03-09 00:15聯合報 編譯黃淑玲／綜合外電

因應經濟走緩，全球主要央行已紛紛停止升息腳步。歐洲央行（ＥＣＢ）七日會議後，貨幣...
因應經濟走緩，全球主要央行已紛紛停止升息腳步。歐洲央行（ＥＣＢ）七日會議後，貨幣政策大轉變，改採寬鬆政策。 （路透社）
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因應經濟走緩，全球主要央行已紛紛停止升息腳步。歐洲央行（ＥＣＢ）七日會議後，貨幣政策大轉變，改採寬鬆政策；美國聯準會（Fed）官員升息的意願也大為降低。中國大陸本周推出刺激經濟方案；日本央行也正在討論是否應該再採取更多刺激措施。

華爾街日報指出，去年十二月，美國聯準會、歐洲央行和許多已開發國家的中央銀行，都還在預期今年會升息，當時的理由是今年全球經濟將繼續穩定成長。如今各種不確定性充斥以及沉寂的通膨，投資人看到主要國家央行接棒看壞經濟成長，在歐洲央行宣布至少今年年底前會維持利率不變之後，美股和歐股都下跌回應此一悲觀的經濟前景預期。

華爾街日報說，多位美國聯準會官員現在停止討論升息的必要，與三個月前相比，情勢大大不同。預期聯準會在十九日和二十日兩天的會議後，會有更多的決策官員支持美國在今年內不升息。

華爾街日報分析指出，歐洲和日本目前都還在實施負利率，其他富裕國家的名目利率也都處在歷史的低點，一旦經濟出現衰退，會讓全球央行沒有空間降低借貸成本，以刺激經濟。德國十年期公債殖利率持續下跌，就是歐元區借貸條件一直異常寬鬆所致。全球央行必須在經濟更陷泥淖前，提前採取行動。

路透也報導，全球央行態度轉向，加上十分安靜的通膨數字，全球貿易又充滿不確定因素，種種證據指向世界經濟正重回低通膨、低成長的老路。

澳洲與加拿大央行在本周利率政策會議後，也都宣布維持利率不變，對本國經濟成長改為審慎保留，也強調了全球經濟風險。

經濟聯準會通膨升息貨幣政策
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