緊盯97.71這數字！突破這關則美股後市不妙

2019-03-08 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市本周來已連跌四天，一大因素是美元升值拖累股價。

追蹤美元對一籃主要貨幣的美元指數（DXY）7日收盤挺升0.8%至97.667，創今年來新高價位。儘管單日升幅數字看來不大，但就匯率變動而論卻是相當可觀。觸動美元7日升勢的主因是歐洲央行（ECB）下修歐元區經濟展望，並宣布推出新的刺激計畫以提振歐洲經濟。

但巴隆周刊（Barron's）美國股市專欄作家雷維松（Ben Levisohn）指出，美元升值是拖累美股走勢更大的因素。因為外匯交易是成雙成對的，以美元對歐元交叉匯率來看，是升或貶取決於美元與歐元區在一些因素方面的差異，像是利率的差距和經濟成長的相對強弱。ECB出人意料之外決定放鬆貨幣政策，觸動歐洲公債殖利率驟降，造成美國公債與歐洲公債殖利率差距擴大，牽動歐元對美元貶值。

美國股市7日也尾隨歐元下挫。道瓊工業指數跌200點至25,473.23點，跌幅近0.8%，且為連續第四個交易日下跌。此外，標普500指數7日跌0.8%至2,748.93點；那斯達克綜合指數也跌1.1%至7,421.46點。

近日來美國股市走軟，反映投資人的重重顧慮，包括擔心歐洲甚至於全球經濟面臨衰退。但雷維松指出，這些隱憂都不若強勢美元那麼令人憂心，因為對於在海外市場銷售貨品與服務的美國大型跨國企業而言，每一筆銷售收入兌換回美元的金額都縮小了，盈餘隨之縮水。

在此之前，美元升值已經被視為拖累標普500成分股公司獲利預測遭下修的一大因素，若美元進一步走強，可能使情況變得更糟。

RBC資本市場策略師卡瓦席娜最近在報告中寫道：「我們認為，美元走強是每股盈餘預測開始走下坡的一個原因。盈餘修正和美元走勢變動呈相反的方向：美元走軟通常會伴隨著企業盈餘上修加速，美元走強則會造成盈餘上修減速，而且終會導致盈餘下修。」