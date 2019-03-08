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成本上揚 高盛擬縮編大宗商品交易部門

2019-03-08 21:14經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

路透報導，曾在大宗商品交易稱霸一方的高盛（Goldman Sachs），如今面臨成本上揚及獲利萎縮，不得不裁汰十名高管，縮編全球大宗商品交易部門。

消息人士透露，高盛於本周宣布上述縮編事項。大宗產品交易業務曾是高盛規模最大且最活躍的部門之一，為華爾街大佬高盛帶來可觀獲利，但後來監管趨嚴，抑制自營交易部門的風險。

隨著與其他交易商及石油巨擘的競爭日益激烈，且獲利萎縮，高盛不得加快裁員的腳步。在十名確定裁員名單中，有三位還是商品交易部門的資深人員甚至董事總經理。知情人士表示，這不僅是全球範圍的裁員計畫，還將合併該部門旗下的金屬交易部門。

金融分析機構Coalition推估，去年全世界前12大銀行的大宗商品交易營收不及40億美元，遠遜於2008年的近160億美元。根據Coalition數據，去年第4季所有大型投資銀行在固定收益、匯率及大宗商品的營收，降至金融海嘯以來最低水平，其中原油交易更面臨全年大幅下滑的衝擊。

有鑑於此，在前執行長貝蘭克梵主政時期，高盛便開始對商品交易部門展開為期數個月的評估，檢視其獲利能力及資金運用狀況。評估結果顯示，大宗商品交易部門投入資金太多，但獲利太少。華爾街日報2月曾引述知情人士報導，高盛因此曾討論縮減鐵礦砂、白金及其它金屬的現貨交易。

路透8日引述另一個消息來源，表示高盛不會退出任何大宗商品交易業務，這依然是高盛證券不可或缺的部門。

高盛位於紐約曼哈頓的總部。 路透
高盛位於紐約曼哈頓的總部。 路透
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