怎知某支股票漲相如何？分析師：看IG

2019-03-08 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



古根漢證券公司（Guggenheim Securities）的分析師表示，麥當勞在Instagram（IG）上的人氣比速食競爭對手來得旺，可能預告麥當勞將賺進更多營收，而這對該公司股價應有助漲作用。

巴隆周刊（Barron's）報導，愈來愈多股票分析師緊盯社群媒體上的貼文和照片，從中觀察消費者喜好，而這些第一手消費者資訊很可能不會出現在傳統企業財報中。

麥當勞7日股價下跌約1%，但今年來已大漲逾12%，反映投資資金遁入安全避風港、麥當勞各地門市重新改裝、加發股利、上季盈餘優於預期等利多因素。

另外，古根漢證券分析師狄弗瑞斯科本周在致客戶報告中指出，據他觀察，今年1月至2月期間，Instagram用戶與速食業相關的活動中，麥當勞受關注的比率已顯著提高，不論是與一年前相比或與前一季相比皆是如此。

狄弗瑞斯科寫道：「我們檢視速食業頻道得知，今年迄今麥當勞在社群媒體貼文中的品牌占有率已提升。」

狄弗瑞斯科指出，麥當勞在速食業Instagram貼文的占比在去年3月開始下滑，但今年來已增加，如今回升到接近先前的水準。他並指出，這股人氣回升甚至發生在麥當勞開始大舉促銷新菜單餐點之前，例如在美國推出只要1美元可點任一軟性飲料，大中小杯不拘。狄弗瑞斯科給麥當勞股票「買進」評價。