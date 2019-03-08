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經濟解析／ECB、Fed貨幣政策 越來越像日本央行

2019-03-08 17:42經濟日報 記者任中原╱即時報導

彭博資訊主編米勒（Rich Miller）撰文指出，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）正在使超低利率與龐大的資產負債表成為貨幣政策的常態，與日本央行（BOJ）愈來愈像了。

ECB於7日宣布超低利率至少將維持到今年底，並對銀行重啟低利貸款計畫；Fed更早在元月底暫停升息，並將明白宣示停止縮減資產負債表計畫。著名經濟學者桑默斯與拉契爾便表示，「已開發世界可能正在映照日本經驗，超低均衡利率顯然將成為準永久性的特點」。

ECB與Fed的行動，令各界猜測主要國家央行不再致力於貨幣政策正常化，而下一步行動將是放鬆信用，而非緊縮。

美、歐政府正糾結於日本20多年來的老問題，即人口老化及生產力低度成長，導致經濟成長緩慢，且通膨欲振乏力。這些長期挑戰又碰到一項立即性的壓力，即全球製造業成長下降，貿易摩擦加劇，及中國實施減債。

各國央行官員希望這些只是暫時的困難，等解決之後又能恢復正常化流程，否則央行將缺乏彈藥來因應下一次的經濟滑坡。

日本的困境尤其尖銳，0利率已經維持20多年，日銀又已實施負利率，資產負債表比整個經濟規模還大，而且還在不斷擴大。ECB宣示新政策指引後，已經跟日銀成為難兄難弟，資本市場可能「日本化」，低殖利率將持續更久，甚至天長地久。

Fed的處境原本還較好，已經九度升息，並開始縮表。但紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，Fed仍必須面對全球經濟的「新常態」，即經濟成長減緩，利率相應偏低。他估計美國的中性利率已降到2.5%左右，與目前的政策利率，比2007年時的5.25%大幅下降。

不只三大央行難以振興經濟。加拿大央行本周已不再表示必須升息，澳洲央行也因房價大跌而承受沈重的降息壓力。國際清算銀行首席經濟學者卜瑞歐也表示，緊縮流程已經暫停，且前途難卜。

各國央行面對經濟成長減緩的「新常態」，超低利率與龐大的資產負債表料成貨幣政策的常...
各國央行面對經濟成長減緩的「新常態」，超低利率與龐大的資產負債表料成貨幣政策的常態。歐新社
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