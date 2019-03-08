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中國出口大跌拖累亞股全倒！ 日經重挫430點

2019-03-08 15:03經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

中國公布的2月出口數據遠遜於預期，亞洲股市今天全倒，日經指數重挫2%，下跌430.45點；上海股市一度跌穿3,000關卡，下跌逾3%；澳洲股市也下跌0.9%。。

中國發布出口統計資料，2月出口年減率高達20.7%，下滑程度遠遠超過市場原先預期的4.8%，分析師雖然提醒了2月有農曆春節的季節因素，但如此深的跌幅仍應提高警覺。

上海國開證券分析師表示，上海股市最近另外也累積了一些負面消息，包括傳言監管機構指導A股、券商對中國人保、中信建投罕見的賣出評級等。

中國2月出口大跌，打趴亞洲股市。 路透
中國2月出口大跌，打趴亞洲股市。 路透
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