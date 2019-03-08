馬哈地：我支持慷慨的中國而不支持易變的美國

2019-03-08 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



英文南華早報8日刊出馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）的獨家專訪，馬哈地說，在因應中國大陸崛起上，他將按自己的意思行事，至於華為及一帶一路議題，他不會受西方國家散布謠言作法的影響；如果被迫在美中之間選邊站，他寧願選在經濟上慷慨的北京。

南華早報說，這是馬哈地今年第一次接受外國媒體專訪。馬哈地現年93歲，1981-2003年間，曾擔任馬國總理超過20年，去年5月帶領所屬希望聯盟贏得大選，再度出任總理。

馬哈地這項專訪中談到了許多議題，記者問到美中衝突的影響時，他說，美國目前的不可預測，對區域內其他小國是個負面因素。

在外交政策上，馬哈地說，馬國與中國的堅實關係並非「靜態的」，會隨著時間及議題的不同而變化；但其終極目標是找出辦法與中國合作，而不是任由那種對中國崛起的恐懼，干擾馬國政府的判斷。

馬哈地點名華為事件表示，西方國家散布謠言說華為涉及間諜行徑，馬國不會受此影響，他們密切關注，尚未發現華為是其安全威脅，馬哈地說：「也許未來是威脅，現在不是。」「但我們不能遵循其他國家行動，因為中國的技術看來是領先西方國家。」

他說：「當中國窮，我們怕中國。現在中國富了，我們也怕中國。」「我認為我們必須找出辦法來因應中國。」

馬哈地指出，馬國與中國為鄰2000年，從未被中國征服，歐洲人在西元1509到當地，兩年內就征服了馬來西亞。西方國家越來越懷疑中國以電腦間諜等行動，干預他國內政，但他的政府上任10個月來卻自主行事，在如何因應中國上，做出許多獨立決策，不受外國影響。