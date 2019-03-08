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全球主要央行因應經濟減緩 已經不談升息

2019-03-08 13:22經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

因應經濟走緩，全球主要央行已經紛紛停止升息腳步。歐洲央行（ECB）7日會議後，貨幣政策大轉變，改採寬鬆政策；美國聯準會（Fed）官員升息的意願也大為降低。中國本周推出刺激經濟方案；日本央行正在討論是不是應該再採取更多刺激措施。

華爾街日報指出，去年12月，美國聯準會、歐洲央行和許多已開發國家的中央銀行，都還在預期今年會升息，所本的理由是今年全球的經濟將繼續穩定成長。如今各種不確定性充斥以及沈寂的通膨，讓他們改弦易轍。投資人看到主要國家央行接棒看壞經濟成長，在歐洲央行宣布至少今年年底以前會維持利率不變之後，美股和歐股都下跌回應此一悲觀的經濟前景預期。

華爾街日報說，多位美國聯準會官員現在停止討論升息的需要，這種情況跟三個月前相比，大大不同。預期聯準會在19日和20日兩天的會議後，會有更多的決策官員支持美國在今年內不完全不升息。

例如聯準會理事布萊納德（Lael Brainard）7日說，美國經濟弱化風險增高，對於利率政策，建議「審慎觀察等待一段時間」。去年布萊納德的立場是主張升息的，7日她的談話已經完全不提升息。

華爾街日報分析指出，歐洲和日本目前都還是實施負利率，其他富裕國家的名目利率也都在歷史低點，一旦經濟出現衰退，會讓全球央行沒有什麼空間來以降低借貸成本的方式刺激經濟。德國10年期公債殖利率持續下跌，就是歐元區借貸條件一直異常寬鬆所致。

因此，全球央行必須在經濟更陷泥淖之前，提前採取行動。

路透也報導，全球央行態度轉向，加上十分安靜的通膨數字，全球貿易又充滿不確定因素，種種證據指向世界經濟正重回低通膨、低成長的老路。

澳洲與加拿大央行在本周的利率政策會議後，也都宣布維持利率不變，對本國經濟成長改為審慎保留，也強調了全球經濟風險。

歐洲央行跟進全球主要央行，採取寬鬆貨幣政策。 路透
歐洲央行跟進全球主要央行，採取寬鬆貨幣政策。 路透
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