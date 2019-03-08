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伊爾艾朗：ECB也走回超寬鬆的老路

2019-03-08 11:03經濟日報 記者任中原╱即時報導

‎歐洲央行（ECB）7日會議宣布4項「鴿派」措施，「鴿聲」比市場預期更加嘹亮，並強調這些措施是對經濟數據進行高度反應，且提供更多的政策選項，而市場也顯然聽懂了ECB所傳達的訊息。

ECB表示將推出第3輪「定向長期再融資操作（TLTRO-III），增加對銀行業的貸款，將未來首次升息的可能時間從「夏季結束」延後到今年底，到期公債本金將全額再投入市場，且在標購流程中將完全以固定比率來分配。

總裁德拉基說明ECB採取這些果斷行動的原因，在於歐元區經濟疲軟的風險主要來自於外部因素；不但大幅調低經濟成長及通膨率預估，而且還強調「不確定性無所不在」。言下之意，還可能進一步調低經濟成長預估。

金融市場對ECB各項措施做出典型的反應，就是認為ECB將擴大流動性，於是公債殖利率下降，股市上漲，歐元疲軟；但等到德拉基在記者會上詳細說明經濟及通膨展望益發黯淡後，股市又反轉下跌，10年期德債殖利率更降到2016年來最低水準，歐元也貶破1.12。

市場原本就預期ECB會發出「鴿派」信號，但並未料到宣布的措施會如此既快且廣。市場的解讀如下：

1.ECB政策翻盤與元月美國聯準會（Fed）的動作同樣大。

2.全球經濟動能明顯減弱，且更難指望歐洲其他決策機構今年會推動支持經濟成長的政策。

3.投資人及交易商仍能依賴各大央行提供超寬鬆的流動性。

市場原本希望各大央行長期實施非傳統寬鬆政策後，各國政府及立法機關將會採取其他更有效的支持成長政策。但由ECB的最新舉措，顯示央行迄今仍深陷於政治及經濟的泥淖中，完全無法脫身。

作者：伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian），安聯集團首席經濟顧問，著名財金專欄作者。

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