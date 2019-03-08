川普把庫克錯叫成蘋果 庫克幽默反擊但非果粉看不到

2019-03-08 08:34 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，美國總統川普7日在一場白宮會議上誤將蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）的姓氏說成「蘋果」（Tim Apple），「提姆・庫克」瞬間變成「提姆・蘋果」；庫克當場很淡定，稍後靜悄悄修改他推特帳號的個人檔案，淘氣地將自己姓氏以蘋果商標圖示取代。

庫克未公開宣揚，但蘋果粉絲沒多久就注意到他對川普的幽默反擊，表達欣賞並廣為傳播。

有網友在庫克更改過的個人檔案下留言表示，庫克可改稱川普（Donald Trump）為「唐納．橘子」（Donald Orange）。另有人說，按川普邏輯，蓋茲應該改名「比爾・視窗」（Bill Windows）。

非果粉可能沒法感受到庫克的幽默，因為這個蘋果圖示只在iPhone和Mac電腦等蘋果裝置上才看得到。微軟視窗系統（Windows）出現的是一個白色小方塊； 安卓（Android）則有不同圖象，例如裡面畫一個叉叉的矩形框，或空白的灰色矩形框。