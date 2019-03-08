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油價受OPEC減產支撐 美元走強打壓金價

2019-03-08 07:26經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三小幅上揚，石油輸出國組織（OPEC）減產和美國對委內瑞拉和伊朗制裁支撐油價，但股市下跌和需求成長的疑慮抑制漲勢。美元走強，令金價下跌。

布蘭特原油期貨收漲0.31美元或0.47%，結算價報每桶66.30美元。西德州原油期貨上漲0.44美元或0.78%，結算價報每桶56.66美元。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場對供給仍感到緊張。但整體來看，油市短期的基本面非常強勁。」

美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，市場對成品油需求強勁，提振油價。

金價周四小幅下滑，因歐洲央行（ECB）政策轉向鴿派，美元兌歐元走強。但ECB下修經濟成長展望，抵銷金價跌勢。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,285.61美元。美國黃金期貨收跌0.1%，報每英兩1,286.1美元。

ECB政策指引轉向鴿派，保證今年底前不會升息，並宣布9月起啟動第三輪「定向長期再融資操作」（TLTRO-III），注資銀行業。ECB總裁德拉基也大幅下修今年經濟成長率及通膨率預估，且預期經濟可能續走下坡

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「黃金的利多是，全球利率環境不太可能大幅走高。美元目前會走強，而這往往會打壓金價。但金價目前在每英兩1,275美元和1,285美元的水準獲得支撐。」

支撐金價的因素還有各國央行的強勁買盤。全球最大黃金消費國中國2月的黃金儲備從1月底的5,994萬英兩增至6,026萬英兩。

金價ECB經濟
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