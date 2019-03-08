ECB轉鴿 歐元貶至逾一年低點

2019-03-08 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐元兌美元周四跌至2017年6月以來低點，且寫下近九個月來最大單日跌幅，因歐洲央行（ECB）政策轉向鴿派，且下修經濟成長預期。

ECB政策指引迅速轉向鴿派，至少今年底前不會提高利率，並宣布9月起將啟動第三輪「定向長期再融資操作」（TLTRO-III），注資銀行業。ECB總裁德拉基也下修今年經濟成長率及通膨率預估，且預期經濟可能續走下坡將危機後首 次加息的時機指引推遲至最早2020年，並宣布將向銀行發放新一輪低息貸款。

ECB決策轉向，令許多投資人感到意外。FX Street資深分析師Joseph Trevisani表示：「歐洲央行別無選擇，有很多內部問題阻礙了成長。」

分析師並表示，疲弱的國內需求和政治緊張局勢，不太可能因ECB的寬鬆政策立場緩解，且會繼續對歐元帶來下行壓力。

DXY美元指數上漲0.84%，報97.685。歐元兌美元一度跌至1.11765美元，為2017年中以來最低，周四收跌1.12%，報1.1181美元，為2018年6月14日以來最大單日跌幅。

澳幣兌美元下跌0.33%，報0.70085美元，加幣兌美元跌0.16%，報1 .3464加元。

SSGA匯市部門高級投資組合經理Aaron Hurd表示：「美元不會進一步大幅走強，可能會在一個區間內震盪。」