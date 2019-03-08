道瓊重挫逾200點 ECB下修成長展望添疑慮

2019-03-08 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股連四日走低，歐洲央行（ECB）延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。

道瓊工業指數收跌200.23點或0.78%，報25,473.23點；標普500指數收跌22.52點或0.81%，報2,748.93點；那斯達克指數收跌84.46點或1.13%，報7,421.46點。

ECB下修經濟成長和通膨預期，ECB總裁德拉基表示：「我們正處在一個經濟持續疲弱和充斥著不確定性的時期。」

受對中美達成貿易協議的樂觀情緒以及美國聯準會（Fed）升息不會太過激進的預期，今年初推升美股反彈，但隨後漲勢停滯。

Greenwood Capital首席投資官Walter Todd表示：「美股已經連續八周呈直線上升，需要稍作休整。」Exencial Wealth Advisors的投資長Tim Courtney表示，ECB證實了對成長放慢的疑慮，對美國市場而言，這表示如果世界其他地方成長緩慢或經濟萎縮，使美國企業實現目標的難度增大。

科技股走低，帶動美股寫下今年以來最長的連跌行情。標普500指數連續第四天走低，亞馬遜、微軟、蘋果和臉書拖累大盤。

道瓊運輸類股指數下跌1.0%，連續第10日下跌，為2009年2月以來最長跌勢。花旗下調聯邦快遞的獲利預測和目標價後，聯邦快遞股價挫跌3%，拖累運輸類股指數下滑。