印度擬技術性限制華為參與5G投資案
消息人士透露，印度正在尋找方法，要限制華為參與該國第五代通訊技術（5G）的基礎設備投資案，但又不會被認為是特別針對華為。
日經新聞引述消息人士報導，政府正考慮的選項之一是採用「折衷方案」，只把華為排除在印度與中國邊境地區的5G計畫案之外，原因是中、印在這些地區有領土爭議。
印度計劃2020年之前推出5G行動網路，加入南韓、日本以及美國競逐成為第一個推出5G服務國家的競賽。印度預定今年正式標售5G頻譜，但消息人士指出，內政部對華為參與投標的國安疑慮加深。
官員指出，政府尚未針對這個議題做出重大決定，通訊部發言人查德哈里（音譯）表示，「目前還在觀望情勢」。
但總理辦公室的一位消息人士指出，政府正在考慮的所謂「折衷方案」，是要讓華為只能取得印度內部領土的5G合約，而非地緣政治敏感區。消息人士說，印度政府對華為與中國軍方的密切關係感到憂慮。
印度電信市場是全球最有成長潛力的領域之一，華為就算只是被部份排除在外，也會加劇華為遭遇的逆風。目前已有五國禁止華為供應5G設備，包括美國和日本。
消息人士表示，「我們很清楚，許多製造商有時能透過後門進入我們的系統，但我們和中國的（緊張）關係，會讓華為成為威脅。華為也正在尼泊爾和巴基斯坦等有高度影響力的邊境地區擴張其網路。我們也正在分析與考量華為在亞洲的影響力。」
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