印度擬技術性限制華為參與5G投資案

2019-03-08 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



消息人士透露，印度正在尋找方法，要限制華為參與該國第五代通訊技術（5G）的基礎設備投資案，但又不會被認為是特別針對華為。

日經新聞引述消息人士報導，政府正考慮的選項之一是採用「折衷方案」，只把華為排除在印度與中國邊境地區的5G計畫案之外，原因是中、印在這些地區有領土爭議。

印度計劃2020年之前推出5G行動網路，加入南韓、日本以及美國競逐成為第一個推出5G服務國家的競賽。印度預定今年正式標售5G頻譜，但消息人士指出，內政部對華為參與投標的國安疑慮加深。

官員指出，政府尚未針對這個議題做出重大決定，通訊部發言人查德哈里（音譯）表示，「目前還在觀望情勢」。

但總理辦公室的一位消息人士指出，政府正在考慮的所謂「折衷方案」，是要讓華為只能取得印度內部領土的5G合約，而非地緣政治敏感區。消息人士說，印度政府對華為與中國軍方的密切關係感到憂慮。

印度電信市場是全球最有成長潛力的領域之一，華為就算只是被部份排除在外，也會加劇華為遭遇的逆風。目前已有五國禁止華為供應5G設備，包括美國和日本。