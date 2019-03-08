ECB總裁德拉基強調成長偏溫 且可能續走下坡

2019-03-08 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）7日舉行政策會議後，總裁德拉基在記者會上表示經濟的風險持續偏向「走下坡」，因此將升息的時機推遲到今年底，並推出新一輪寬鬆機制。以下是德拉基發言要點：

1.經濟成長大幅趨向溫和：

儘管有信號顯示一些壓制經濟成長的特定性內部因素正在退潮，但經濟數據持續疲軟預示經濟溫速擴張的勢頭將延續到今年。

2.為何經濟風險仍偏下坡？

我們的風險評估仍偏向下坡。為何如此？因為我們知道自己的決策確定能增強歐元區經濟的韌性，但能否解決世界其他地區對歐元區經濟施加的壓力？不能。經濟成長展望走下坡，主因地緣政治因素、保護主義威脅及新興市場脆弱的不確定因素持續未解。基本上我們的行動將增強歐元區經濟的韌性，因此我們有信心可以達到通膨目標。

3.發生衰退的機率甚低：

所有委員都對一項底線深具信心，就是我們評估發生衰退的機率非常低，且通膨脫錨的機率也非常低。

4.銀行籌資「壅塞」：

未來幾年將發生銀行籌資壅塞，因為現行的第2輪「定向長期再融資操作（TLTRO-II）」將到期，金額龐大的銀行債券將到期，還須遵守各種新法規要求。因此實施TLTRO-III能維持銀行放款條件有利，並使貨幣政策的傳輸機制能夠順利運作。

5.通膨展望：

整體通膨率可能先維持目前水準，接近年底時將再下降。展望未來，中期間通膨預料將升高，因為將得到貨幣政策措施、經濟持續擴張及工資加速上升的支持。

6.重大激勵措施：

將持續提供強力的貨幣政策激勵措施，包括對ECB主要利率的指引，龐大資產存量再投資，及新推出的TLTRO。