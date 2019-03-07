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美國國家公園步道石塊 驚見恐龍腳印

2019-03-07 22:39聯合報 記者張江寧╱即時報導

美國福吉谷國家歷史公園（Valley Forge National Historical Park）最近多了個幾億年前就存在的新景點：健行步道鋪地石塊上的許多枚恐龍足跡。

這些蹤跡化石（trace fossil）就出現在國家公園蜿蜒步道的鋪地石塊上，這些石塊是國家公園在2011年和附近一間商業採石場購買的。

恐龍的足跡在外行人眼裡，僅是砂岩不起眼的凸起紋路。健行、慢跑和蹓狗的人經常使用這條步道，絲毫不覺史前生物留下的蹤跡，就明擺在他們腳下。

直到湯姆・史塔克在2017年成為福吉谷國家歷史公園的志工大使，這些恐龍腳印才被注意到。

擁有地理學和考古學背景的史塔克，一眼就認出這是硬泥岩（argillite），一種2.1億年老且容易出現蹤跡化石的古老石種。這種石頭曾在1930年代被用來搭建一座蓋茨堡古戰場的石橋。

留在石塊上的足跡大部分為三趾型足印，這是相對古老的恐龍品種。最大的恐龍足跡約有22.8公分長。除此之外，史塔克也發現了一些現代鱷魚古代遠親的足印。

在留下腳印的恐龍裡，體積最大的可能是雙足獸腳亞目的恐龍，牠們長約1.8至2.7公尺，高約1.2至1.8公尺。

史塔克說：「這些足跡不易察覺，但如果你深知它們的特徵，陽光落下的角度和石頭的濕度又都恰到好處，你就能瞧出哪裡有腳印。」

美國福吉谷國家歷史公園發現了恐龍腳印。（美聯社）
美國福吉谷國家歷史公園發現了恐龍腳印。（美聯社）
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恐龍國家公園化石
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