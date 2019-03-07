萊坊：亞洲億萬富豪數稱霸全球 未來差距持續擴大

2019-03-07 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



亞洲已經是全球最多億萬富豪的聚集之地，未來幾年領先差距將持續擴大。

根據倫敦不動產顧問公司萊坊2019年財富報告，未來五年亞洲億萬富豪人數將成長至逾1,000人，到2023年，全球億萬富豪數預估將攀抵2,696人，亞洲就占了三分之一。

該報告指出，去年亞洲已有787位億萬富豪，輕易超越北美的631人，以及歐洲的452人。該報告列出在美中貿易戰及英國脫歐等逆風下，全球財富的成長情勢。

萊坊研究部門全球主管貝利（Liam Bailey）說：「儘管經濟前景趨於惡化，2019年創造財富的勢頭仍得以維持。」

即便全球財富成長趨緩，亞洲是表現特別傑出的亮點。在萊坊分析的59個國家中，富豪人數成長最快的十個國家中，有八個是亞洲國家。亞洲是身家逾3,000萬美元「超級高淨值個人」成長率最高的區域，印度在這一個項目的成長率居冠，達39%、菲律賓居次，中國排第三。羅馬尼亞及烏克蘭是唯二非亞洲國家。

萊坊研究部門亞太主管霍特向CNBC表示，印度及菲律賓皆是低基期的開發中市場，企業成長可能性龐大，在這些市場中工業化、都市化及其他利多，成為推動財富成長展望的主要動能。

提供萊坊報告資料的全球數據財富透視主管威廉斯指出，房地產是亞洲財富成長的重要因素。