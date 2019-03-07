波克夏聯手亞馬遜、小摩合組醫療公司 名為「Haven」

2019-03-07 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



亞馬遜、波克夏公司及摩根大通集團三巨頭合資創建的醫療公司，已正式取名為「避風港」（Haven），目前正在招募人手。

身兼外科醫師與作家的葛文德（Atul Gawande）去年夏季接任執行長。根據6日開始營運的新網站，葛文德已開始在波士頓及紐約的辦公室招兵買馬，除了聘僱有臨床經驗的醫護人員，也招攬數據科學家、軟體工程師及網路安全專家等技術人才。葛文德表示，Haven將致力改變醫療體系、技術、合約、政策及任何阻礙「優質醫療照護」的事。

非營利機構Haven的成立初衷源自於三巨頭的執行長－貝佐斯、巴菲特及戴蒙，對美國昂貴又複雜的醫療體系大感失望。葛文德說：「我們希望能改變民眾的醫療經驗，提供更簡單、更棒且更便宜的服務。」去年三強聯手無疑成為醫藥界重磅話題，像美國大型連鎖藥局沃爾格林聯合博姿等藥品經銷商的股票總市值，便因此蒸發數百億美元。

目前Haven將優先向三大企業旗下約100萬名員工提供服務，並期許能向外推廣至全美。但Haven至今未透露實現目標的具體細節。根據新網站的內容，Haven表示會利用數據及科技解決問題，例如讓民眾更容易獲得初級醫療服務、改善美國複雜且不完整的保險福利、因應處方藥過於高昂的價格。Haven也很樂意和臨床醫生與保險公司合作，無意取而代之。