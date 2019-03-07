ECB政策指引更偏「鴿派」 今年底前不升息 歐元小貶

2019-03-07 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）執行委員會7日決議維持各項利率不變，保證至少在今年底之前不會提高利率，並宣布9月起將啟動第3輪「定向長期再融資操作（TLTRO-III）」，政策指引比之前更偏「鴿派」，歐元兌美元7日盤中溫和貶值約0.2%。

ECB宣布，存款利率維持為負0.4%，主要再融資利率為零，邊際放款利率為0.25%。ECB重申，為維持貨幣政策寬鬆，將把到期證券的本金重新投入市場，時間將延續到首次升息之後「更長的期間」。

在政策指引方面，ECB宣布至少在今年底之前不會升息，時間比上次會議時宣布的「夏季結束（8月底）」之前不升息更為延後，顯示ECB政策立場更趨寬鬆。

ECB並宣布，將從9月起實施TLTRO-III（TLTRO），銀行業將能依據2019年2月28日的合法總貸款存量餘額為基準，最多可借入餘額的30%，利率比照主要再融資操作的利率，每季一次，直到2021年3月止，貸款期限為2年，讓銀行能擴大對企業貸款，並使寬鬆政策的傳輸機制更加平順。

市場聚焦於總裁德拉基稍後舉行的記者會，及ECB最新的經濟成長及通膨預測。

由於ECB政策指引更偏「鴿派」，且宣布TLTRO-III，帶動歐元／美元貶值約0.2%，報1.1288。