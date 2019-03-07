大陸30歲世代如何進軍海外炒房？ 全靠這類網站搞定

2019-03-07 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



36歲、在北京擔任銀行經理的陳冰（Ice Chen，音譯）近期沒去過曼谷，但她剛買了曼谷的兩間公寓。

陳冰指出，她的泰國公寓收租報酬率達6%，而她原先在北京的收租公寓租金報酬率僅2%。她把賣掉北京房產的資金，用於投資泰國房地產。

彭博資訊報導，陳冰正是中國許多千禧世代的年輕人湧向專業平台，購買海外房地產的其中一人。

「有路網」是這類海外房地產投資網站中最大的一家，這家網站在2018年的交易額激增60%至人民幣50億元（7.4億美元），預期今年再成長一倍。其中許多房地產投資資金是流向東南亞房地產，原因是與北京或上海相比，東南亞的房價較為便宜。

根據有路網資料，該網站的海外房地產買家中，有超過60%的年紀不到40歲，40多歲投資者則占30%，50歲的不到10%。

房地產仲介商中原地產駐上海研究主管劉元（音譯）表示：「擁有閒錢的中產階級對海外房產的需求非常強勁。透過線上平台買進海外房產變得更容易。」

有路網指出，帶動這股潮流的是擅長使用科技的年輕世代。有路網成立於2015年，競爭同業包括深圳世聯行地產旗下的海外地產服務子公司世居，以及總部位於西雅圖的北美購房網。

便利是這類海外房地產投資網站的誘因。買家可在幾小時內選定一處房產並繳納不到1,500美元的頭期款。有路提供一站式服務，同時為房產買家提供從海外銀行取得貸款、尋找承租戶並收取資金等一條龍服務。

在這些買家中，約半數購屋者是在沒有到現場看過房子的情況下下單，約22%的人在事先沒有看房、全部線上操作，而且沒有跟仲介人員面對面或電話談過的情況下就買房。

東南亞房地產受歡迎的原因可能是，低總價代表受到中國貨幣管制的中國買家可應付頭期款。中國規定每人每年的外匯換匯額度僅5萬美元。

此外，像泰國、印尼、菲律賓等國家沒有對海外購屋者設下限制，不像紐西蘭、加拿大、新加坡和澳洲等國有諸多限制。

中國買家去年透過居外網搜尋的海外置產中，泰國是最受歡迎的置產地，估計來自中國和香港的買家去年買了1.5萬間曼谷新公寓，占外籍買家的半數。

中國買家在海外投資房產的動機不難理解。雖然中國房地產市場有走弱的跡象，但在歷經房市長期多頭後，許多房屋的房價已極高，此外，政府也插手管控房市。

隨著人民幣匯率前景不確定，進行資產多元化顯然是很吸引人的。

儘管海外房地產線上交易大增，但更多傳統房地產仲介仍主導這塊領域，因為許多人仍難以想像在完全沒赴現場勘查就買進一棟房產。透過仲量聯行到海外購屋的情況在去年持續成長，Homelink Overseas Property的業務也曾逾一倍。