全錄公司將改組 成立新控股公司

2019-03-07 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



印表機大廠全錄公司（Xerox）7日宣布，將改採新的企業組織架構，即改組為控股公司，而全錄將成為這個新控股公司旗下的全資子公司。

在呈交美國證管會（SEC）的文件中，全錄表示，企業改組的目的是為了提升策略、營運和財務上的彈性。全錄的商業營運、董事和公司主管都將維持現狀。

新控股公司的股票將沿用全錄現在的「XRX」代號，在紐約證券交易所（NYSE）交易。

以上改變還必須經過全錄股東批准，一旦獲准可望在2019年中落實。