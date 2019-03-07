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法國推數位稅 矽谷巨頭將飽受衝擊

2019-03-07 19:50經濟日報 記者陳律安╱即時報導

法國政府6日對大型科技業推出數位稅，為全球十多項醞釀中的類似舉措首開先例，這些措施若全部落實，預料將為Google及亞馬遜等矽谷科技巨擘帶來額外數十億美元成本。

法國將對科技業在法國的廣告及電商平台營收課3%數位稅，目標是那些全球年營收逾7.5億歐元，包括在法國營收至少2,500萬歐元的科技業，並回溯至2019年元旦。官員預估能在今年為法國國庫帶進4億歐元（4.52億美元），到2022年將籌得6.5億歐元。

經濟合作組織（OECD）引領的新一輪多邊會談中，探討如何在數位時代修改公司稅務體系，而法國新推的數位稅將替美國施加更大壓力。法國及其他歐洲國家希望建立一個系統，使矽谷企業分配更多利潤到這些區域繳稅，但愛爾蘭、德國等並未支持。

美國希望避開一個拼裝版的單邊課稅制度，並反對針對科技業，建議對海外行銷開支課稅做為妥協。

法國總統馬克宏所屬的政黨占議會多數，意味著4月國會討論此議案時可望過關。法國財長勒梅爾說：「這些科技巨頭利用你的個人資料獲取大量獲利，且沒有繳納該繳的稅。」

勒梅爾說，這是在OECD談判中施加壓力的必要手段，並承諾只要達成協議，將取消課稅。OECD的目標是在2020年達成協議。

問題癥結在於數十年的老舊稅法，常在企業創造價值之處課稅，但問題是現代跨國企業（特別是提供數位服務的科技業）能跨境銷售產品，在消費國能課到的稅非常少。

法國矽谷電商
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