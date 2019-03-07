想成功？億萬富豪每天做這六件例行小事

2019-03-07 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



成功並不容易，也非一蹴可幾，但其實有一些每天可以做的例行小事，確保你達成專業目標。從馬斯克到歐普拉，乃至Google及臉書執行長這些全球最顯赫的領導人，都將成功視為持續努力的過程。關鍵就在於保持耐心、專心致志，以下CNBC整理若想成功，每天必須做到的六件事。

●讀本與本業無關的書

閱讀是經歷他人觀點，並發展成為領袖所需的同理心的最簡單途徑，但很重要的是，要擴展本業以外的知識。

這也是為什麼馬斯克將科幻小說及傳記加進書單，他曾在接受滾石雜誌訪問時表示：「我是被書養大的。先是書，然後才是我父母。」

●走出舒適圈

發展走出舒適圈的勇氣，是進步的象徵。不這麼做，人生很難達成遠大目標。如果你討厭在人前演說，下次在團隊會議上就當第一個講者。雖然你可能緊張到腋下都濕了，但還是勇往直前，下次就會簡單得多。

臉書執行長查克柏格學習中文多年，現在程度已不錯。恐懼與成長無法共存，克服恐懼才能進步。

●養成運動習慣

作家柯利（Tom Corley）研究富人五年，發現共通點是都有運動習慣，「那些養成有氧運動習慣的人，比起沒運動習慣的人有著強大競爭優勢」，運動帶來的優勢包括智商更高、意志力及信心更強、活力也高出20%。

歐普拉、臉書營運長桑柏格、維珍的布蘭森等白手起家的億萬富豪，都將運動納入例行公事。研究甚至發現，每天固定溫和運動能延年益壽。

●回饋他人

真正成功的人士了解回饋的重要性，特別是回饋給那些需要的人。2010年比爾·蓋茲夫婦與股神巴菲特發起「捐贈承諾」，即富人捐出逾半的身家幫助窮人，並增進醫療照護。

但其實重點不在捐出大筆金錢，可以是幫助工作負擔過重的同事，或是幫長者提購物袋。如果你忙到無法回饋，成功也離你愈來愈遠。

●自我激勵

籃球之神喬丹曾經說過：「我打球就是要贏，無論是練習還是正式比賽。我不會讓任何事擋在我和我的競爭熱情之間。」靠著這種決心，喬丹從被高中籃球隊刷掉，到拿下六次NBA總冠軍，還催生了史上最有價值的運動品牌之一。

無法寬恕或心懷怨懟可能拖累你，但承認對手及酸民的存在，可以成為強大原動力。這種不服輸、要證明他人是錯的心態，將激勵你用盡全力邁向成功。

●走出戶外思考

大家都知道我們在手機上花太多時間，卻不知道該做什麼。其實應該要放下手機、走出戶外、散步思考。

美國心理協會研究發現，戶外散步能提高創造力，改善解決問題的技能。