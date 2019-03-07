親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

經濟解析／歐元區經濟滑坡 ECB要怎麼辦？

2019-03-07 18:34經濟日報 記者任中原╱即時報導

歐元區經濟陷入低成長，成長下滑的速度比歐洲央行（ECB）的預測更快，目前面臨的威脅包括全球需求走軟，政局不確定，及英國「脫歐」仍糾結難解。

1.ECB官員主要擔心什麼？

歐元區經濟成長高度依賴出口，而全球貿易戰已經壓抑經濟表現，去年第3、4季經濟季增率都只有0.2%，且低成長顯然仍將持續。義大利已經陷入衰退，德國也險險逃過衰退。經濟合作暨發展組織（OECD）已經下修今、明兩年德國、義大利及整體歐元區的成長預估。

ECB也正修經濟展望，強調風險偏向「走下坡」，3月會議也下修成長預估。但ECB不大可能宣布新寬鬆措施。

2.為何ECB現在不會行動？

決策委員會仍寄望於成長疲軟只是暫時，信心主要來自於勞動市場。目前失業率處於10年來最低水準，因此希望家庭支出轉強，使內需增加，以對抗出口疲軟。例如德國服務業工會已與政府達成協議，今、明兩年公務員薪資將各提高3.2%。

3.是否只有勞動市場表現良好？

歐元區之前是過度「撙節」，現在政府支出溫和上升，加上能源價格下降，預料將支撐經濟。ECB官員也認為成長走軟是肇因於多項「一次性」因素，包括萊茵河今年夏季水位超低，影響商品運輸；歐盟實施新的廢氣排放標準，也打擊汽車製造業。

他們還認為由於利率處於歷史低點，且ECB仍繼續將到期債券本金投入市場，估計每月約150億歐元，因此寬鬆的貨幣政策將繼續支持經濟。

4.這些有利因素是否夠力？

ECB部分決策委員並不認同，並要求ECB對銀行業提供新一輪的長期低利貸款，即「定向長期再融資操作（TLTRO）」，讓銀行能擴大對企業貸款，並彌補義大利銀行業的資金短缺。預料這次會議未必會宣布，但可能會在下兩次會議時宣布。

5.TLTRO計畫有何風險？

此舉是將控制權交給銀行業，效果大小取決於銀行的需求；一些「鷹派」委員也擔心此舉可能會被外界認為是在對義大利銀行業紓困。

另外若經濟情勢更加惡化，ECB有可能重啟QE，總裁德拉基已經暗示可能如此，但實際上並不容易做到，因為ECB已經很難再買到德國等會員國的公債。

ECB經濟義大利
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

實體錢包來日不多了！ 剩這2大障礙尚待克服

2019-03-07 17:53

摩根大通：迪士尼串流最終訂戶數 將超越Netflix

2019-03-07 17:51

歌舞伎演員表演安全須知 全日空影片吸睛

2019-03-07 16:45

包圍網破洞：G7國首位，義大利將加入一帶一路

2019-03-07 14:38

智慧穿戴市場蓬勃 Fitbit與Garmin角逐商機

2019-03-07 14:34

馬杜洛硬槓美歐 短暫逮捕美記者驅逐德大使

2019-03-07 12:48

中國海關發警示通報 加強進口加拿大油菜籽檢疫

2019-03-07 12:47

聯準會褐皮書：全球需求減緩對美製造業形成壓力

2019-03-07 12:30

午休強制休息到電腦自動關機 韓金融業管制工時有一套

2019-03-07 12:29

越南9省市淪為非洲豬瘟疫區 疫情迅速蔓延

2019-03-07 11:22

正規實體店布局成型 亞馬遜下月底結束全美87家外閃店

2019-03-07 10:33

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

三星考慮併購恩智浦 高通求愛不成曾付20億美元分手費

2019-03-07 09:40

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

Fed褐皮書下調對美國經濟評估 受政府停擺等影響

2019-03-07 06:51

澳洲經濟減速

2019-03-07 02:06

日產前董座高恩 被拘108天保釋

2019-03-07 00:19

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-07 00:05

高盛攬才 上班衣著鬆綁

2019-03-07 00:03

高恩繳10億日圓 步出拘留所

2019-03-07 00:03

亞洲美元債 買氣發燒

2019-03-07 00:02

華爾街薪酬規範 重上檯面

2019-03-07 00:02

全球經濟成長 OECD再下修

2019-03-07 00:00

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

貝佐斯蟬聯全球首富

2019-03-06 23:37

前日產董座戈恩交保獲釋 法經長稱是好事

2019-03-06 22:31

富比世億萬富豪 金卡戴珊妹妹打破最年輕紀錄

2019-03-06 22:28

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

不只造汽車！豐田攜手日太空機構 計畫開發登月探測車

2019-03-06 17:16

遭押108天！日產前董座2.8億交保 6日獲釋出獄

2019-03-06 16:16

知名漢堡連鎖店In-N-Out提告 控彪馬「得來速」球鞋侵權

2019-03-06 15:53

影╱關了108天 日產前董座高恩付10億日圓獲保

2019-03-06 15:53

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

南韓人均所得破3萬美元 人民感受不深

2019-03-06 15:38

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08
看更多

熱門文章

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

2019-03-07 10:21

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

人瑞級巨鱷被殺 地盤大戰恐掀腥風血雨

2019-03-07 11:47

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01

為求增大陰莖 鑽石大亨心臟病發死命喪手術台

2019-03-07 13:57

美參議員自爆軍中遭性侵 體系回應像「再次強暴我」

2019-03-07 08:44

飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38

華為反控美政府入侵伺服器 稱握有證據

2019-03-07 10:44

英國科學家：修改HIV帶原者基因與中國基改嬰兒不同

2019-03-06 18:46

CNN：新加坡擬向美購F35 跟中國大陸有什麼關係？

2019-03-07 15:11

霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

全美最富裕郵遞區號 就在這處小島

2019-03-06 19:03

全球經濟成長 OECD再下修

2019-03-07 00:00

「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06

川普顧股市 促速與中和解

2019-03-06 23:57

華為重要聲明：決定控告美國政府

2019-03-07 10:25

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

無尾熊性感照成名 將負責傳宗接代重任

2019-03-07 13:29

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

注意！到義大利五鄉地穿拖鞋 最高罰8.8萬元

2019-03-07 15:14

土耳其「鬼屋危機」！炒房泡沫、都更害死人？

2019-03-07 15:15

川金二會前 北韓重建飛彈試驗場

2019-03-07 00:08

尖峰時段教小孩買日本地鐵票 同行網友怒：挑錯時機

2019-03-07 10:02

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

年吸金1500億「酷MA萌」 中文名字改成熊本熊

2019-03-07 13:51

澳洲經濟減速

2019-03-07 02:06

華為控告美政府 銷售限制條款違憲

2019-03-07 10:57

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53

北韓廢棄寧邊核設施 每年仍能生產3枚核武

2019-03-07 11:46

川普打關稅戰 美國貿易赤字為何不減反增？

2019-03-07 13:51

不滿遭圍堵準備反擊 華為將宣布對美提告

2019-03-07 10:22

華為悍然提告！ 指控美國政府禁令違憲

2019-03-07 10:28

波頓放話：北韓若不棄核 加大制裁力道

2019-03-07 00:20

男子撒尿幫光臀男洗頭！巴西總統分享影片遭批

2019-03-07 09:45

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-07 00:05

北韓重起核設施？ 半島情勢再現不安

2019-03-06 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top