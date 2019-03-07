經濟解析／歐元區經濟滑坡 ECB要怎麼辦？

2019-03-07 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



歐元區經濟陷入低成長，成長下滑的速度比歐洲央行（ECB）的預測更快，目前面臨的威脅包括全球需求走軟，政局不確定，及英國「脫歐」仍糾結難解。

1.ECB官員主要擔心什麼？

歐元區經濟成長高度依賴出口，而全球貿易戰已經壓抑經濟表現，去年第3、4季經濟季增率都只有0.2%，且低成長顯然仍將持續。義大利已經陷入衰退，德國也險險逃過衰退。經濟合作暨發展組織（OECD）已經下修今、明兩年德國、義大利及整體歐元區的成長預估。

ECB也正修經濟展望，強調風險偏向「走下坡」，3月會議也下修成長預估。但ECB不大可能宣布新寬鬆措施。

2.為何ECB現在不會行動？

決策委員會仍寄望於成長疲軟只是暫時，信心主要來自於勞動市場。目前失業率處於10年來最低水準，因此希望家庭支出轉強，使內需增加，以對抗出口疲軟。例如德國服務業工會已與政府達成協議，今、明兩年公務員薪資將各提高3.2%。

3.是否只有勞動市場表現良好？

歐元區之前是過度「撙節」，現在政府支出溫和上升，加上能源價格下降，預料將支撐經濟。ECB官員也認為成長走軟是肇因於多項「一次性」因素，包括萊茵河今年夏季水位超低，影響商品運輸；歐盟實施新的廢氣排放標準，也打擊汽車製造業。

他們還認為由於利率處於歷史低點，且ECB仍繼續將到期債券本金投入市場，估計每月約150億歐元，因此寬鬆的貨幣政策將繼續支持經濟。

4.這些有利因素是否夠力？

ECB部分決策委員並不認同，並要求ECB對銀行業提供新一輪的長期低利貸款，即「定向長期再融資操作（TLTRO）」，讓銀行能擴大對企業貸款，並彌補義大利銀行業的資金短缺。預料這次會議未必會宣布，但可能會在下兩次會議時宣布。

5.TLTRO計畫有何風險？

此舉是將控制權交給銀行業，效果大小取決於銀行的需求；一些「鷹派」委員也擔心此舉可能會被外界認為是在對義大利銀行業紓困。

另外若經濟情勢更加惡化，ECB有可能重啟QE，總裁德拉基已經暗示可能如此，但實際上並不容易做到，因為ECB已經很難再買到德國等會員國的公債。