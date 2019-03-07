銀行股價位便宜卻不受青睞？ 專家點出投資人不捧場原因

2019-03-07 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



隨著經濟衰退的機率消退，促使新興市場投資人的數十億美元資金湧向亞股，然而亞洲的銀行股卻依舊不受青睞。

路透報導，亞洲金融股歷經長達一年的拋售後，目前正處於多年來、危機時期的低點，儘管銀行的放貸業務有望受惠於聯準會與其他央行放鬆貨幣緊縮政策，轉向支持成長的立場。此外，市場預期美中貿易戰短期內將降溫，激勵其他景氣循環類股的買氣，但甚少銀行被納入投資人買進的清單中。

銀行股不受青睞的原因，除了經濟成長大幅減緩的風險猶存，投資人也因上一回金融危機後，監管機構對銀行業者加諸繁複規定，而斷了投資念頭。

摩根大通資產管理公司駐倫敦多元資產方案投資專家梅爾（Olivia Mayell）表示：「（銀行股）估值便宜，但便宜是有原因的。我們現在對於要持有銀行股的信心不足，我們尋求更具穩定價值、更抗衰退的資產。」

目前亞洲銀行股處於便宜價位。根據最廣泛的指標，MSCI亞洲日本除外銀行股指數的股價淨值比 (P/B) 為0.9，低於1997、2001與2008年金融危機時期。

股價淨值比是項用來衡量估值的受歡迎指標，也就是將每股市價除以每股淨值，當股價淨值比低於1時，可能代表一檔股票被低估，或投資人擔心這檔股票如何被資產良好支撐。銀行的低股價淨值比對投資人來說，是一項警訊。

一些認為銀行股值得買進的分析師認為，銀行的帳面價值可能被過去三年的升息與企業借款普遍減少而受到減損。他們指出，隨著政策利率調降，銀行的帳面價值將回升。

然而另一方面，其他分析師認為有更多原因導致銀行股被視為是風險投資。如果美國經濟陷入衰退、拖累全球成長與需求，銀行將成為主要的輸家。即使亞洲維持成長，投資人長期也難以評估銀行資產的品質與呆帳的數量。

此外，多國監管機構也將推出可能不利銀行獲利能力的新規定，像是印度的新破產法規與資金要求，以及南韓研議有關網路銀行以及傳統大銀行增資等計畫。