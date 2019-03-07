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實體錢包來日不多了！ 剩這2大障礙尚待克服

2019-03-07 17:53經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

民眾出門前，通常有三樣東西務必記得隨身帶著：鑰匙、手機和錢包。萬一錢包忘了帶，不少人恐會慘叫一聲，因為不僅身上沒錢，沒了皮夾裡的卡片和證件也非常不便。這種情況不久可能改觀。觀察家預言：實體錢包來日不多了。

「今日美國報」報導，智慧手機功能愈來愈強大，不僅能用來打電話、秀相片給朋友看，還能上網購物，並且透過Apple Pay、Google Pay、三星Pay、PayPal等服務進行行動支付，取代現金、銀行簽帳卡以及信用卡。

智慧手機甚至能當身分識別證和門禁卡使用。例如在Apple Park總部，蘋果公司員工已能用手機當企業識別證。消費者也能刷手機進入球場、電影院、音樂廳等場所。美國大多數的州也將接受車險電子式保險證。杜克大學、阿拉巴馬州立大學、奧克拉荷馬大學、天普大學、約翰霍普金斯大學以及聖塔克拉拉大學，不久都將會或可能允許學生用iPhone內建的Wallet應用程式（App）作為感應式學生證，其他大專院校也可望跟進。

全球數位安全公司Gemalto主管康威說：「鐘擺正快要擺到偏好數位形式支付（和）身分憑證的時點。」

不過，實體錢包以及裡面的紙鈔，都不會一夕間被取代。有關「無現金社會」已談了多年，至今消費者仍無法拋棄使用鈔券和實體錢包的習慣。今日美國報委託SurveyMonkey Audience在上月進行的意見調查顯示，接受訪調的逾1,200名美國消費者中，有68%預期智慧手機終會完全取代錢包，但只有近半數（45%）受訪者認為五年內錢包就會被淘汰。

波特蘭Sparkloft Media公關經理布克華特指出，民眾尚未準備好全面用智慧手機取代實體錢包，因為仍有兩大障礙尚待克服：手機安全性，以及電池續航力。

根據SurveyMonkey調查，58%的受訪者表示，要先確定手機安全性已大為提升，才會完全停止使用實體錢包。SurveyMonkey研究員朗斯基指出，智慧手機的一大優勢是便利性，但安全性是一大弱點。

但安全顧慮或許只是認知問題。紐約B2B行動錢包公司 Popwallet執行長古梅拉說：「如果我把我的手機交到你手上，而你把實體信用卡給我，誰更可能為對方埋單？ 你無法解鎖我的手機，然後用它來付款購物；但你的信用卡如果落在我手上，在你打電話掛失之前，我可以盡情地刷。」

另一大妨礙智慧手機取代錢包的障礙是：手機電池續航力。SurveyMonkey調查顯示，53%的智慧手機用戶表示，要先確定電池續航力夠長，才可能完全棄用實體錢包。

另有近半數受訪者表示，希望智慧手機能儲存護照駕照或其他形式的身分證明。

初步跡象顯示，政府、企業、學校等機構都開始逐步朝這個方向邁進。

康威說：「特別就身分識別而言，實體駕照真的只是一張實體駕照的時代早已成為過去。實體駕照只是現有數位紀錄的一種形式，但現在你能用智慧手機存取駕照，非常方便。未來或許還可以透過智慧手表或某種智慧首飾取用。」

所以，將來，若你出門只記得帶智慧手機，把錢包和鑰匙都留在家，可能不用再驚慌失措。因為智慧手機除了取代實體錢包外，也有潛力解鎖你的大門和車門。

愈來愈多智慧手機使用者透過Apple Pay等服務進行行動支付，免去隨身攜帶錢包...
愈來愈多智慧手機使用者透過Apple Pay等服務進行行動支付，免去隨身攜帶錢包的麻煩。路透
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