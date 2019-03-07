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摩根大通：迪士尼串流最終訂戶數 將超越Netflix

2019-03-07 17:51經濟日報 記者陳律安╱即時報導

摩根大通表示，以迪士尼的全球高人氣，以及豐富內容蘊藏，將給串流對手Netflix在訂戶數上帶來更大挑戰。

摩根大通分析師夸德菈妮（Alexia Quadrani）向客戶表示，迪士尼將在年底稍晚推出串流服務Disney+，預估最終將吸引全球約1.6億訂戶，超越Netflix現有1.39億訂戶。

夸德菈妮於報告中指出：「雖然目前直接面對消費者服務的數量，比最終能存活下來的多，這點沒有太大疑問，但迪士尼是少數能留下來、並獲得長期成功。迪士尼能屈能伸，我們有信心它能成功，因為它有無與倫比的品牌辨識度、大量優質內容、及難以匹敵的生態系統能夠行銷它的串流服務。」

CNBC報導，迪士尼去年11月宣布串流服務，並向股東表示今年所有電影會從Netflix下架，過往作品會在自家串流服務上架。迪士尼備受期待的串流服務，將有新的原創節目及電影、漫威與星際大戰系列，以及皮克斯動畫工作室的作品。

夸德菈妮表示，迪士尼一開始的服務價格和內容數量，皆比Netflix低，但重要關鍵可能在於電影及節目的品質。

夸德菈妮說，迪士尼將內容由Netflix下架，展現放棄短期營收，以發展串流服務的傾向，而雖然迪士尼管理階層尚未對服務價格評論，但公司表示，會比Netflix價格「便宜得多」。

但迪士尼仍需要好幾年將服務推展到全球，且在幾個主要區域，現行內容版權何時能回到迪士尼手上仍是個問號。摩根大通看好美國將是迪士尼串流服務的廣大市場，夸德菈妮認為長期下來，美國將有約4,500萬訂戶。

分析師看好迪士尼串流服務前景。（圖／美聯社）
分析師看好迪士尼串流服務前景。（圖／美聯社）
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