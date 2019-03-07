羊咩咩烏蘇拉 一時興起起舞變網紅！

2019-03-07 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



烏蘇拉跳舞畫面。取自網路 分享 facebook

美國德州長景動物收容認養中心（Longview Animal Care and Adoption Center）的工作人員，上個月一時興起，錄下該收容中心一隻名叫「烏蘇拉」的羊在室內走廊起舞的美姿，影片在各社群媒體平台的瀏覽次數目前已逾125萬。

烏蘇拉自出生以來一直以奶瓶餵養長大，牠顯然和收容中心的工作人員相處甚歡。

因為這支影片愛上烏蘇拉的民眾可能因為牠已經找到收養家庭而感到失望，但收容中心呼籲，希望所有點擊烏蘇拉影片的民眾都考慮另外收養一隻狗或貓共舞。