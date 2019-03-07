親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

羊咩咩烏蘇拉 一時興起起舞變網紅！　

2019-03-07 15:21聯合報 記者季晶晶╱即時報導

烏蘇拉跳舞畫面。取自網路
烏蘇拉跳舞畫面。取自網路
分享

美國德州長景動物收容認養中心（Longview Animal Care and Adoption Center）的工作人員，上個月一時興起，錄下該收容中心一隻名叫「烏蘇拉」的羊在室內走廊起舞的美姿，影片在各社群媒體平台的瀏覽次數目前已逾125萬。　

烏蘇拉自出生以來一直以奶瓶餵養長大，牠顯然和收容中心的工作人員相處甚歡。　

因為這支影片愛上烏蘇拉的民眾可能因為牠已經找到收養家庭而感到失望，但收容中心呼籲，希望所有點擊烏蘇拉影片的民眾都考慮另外收養一隻狗或貓共舞。

　　

收養認養社群媒體
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

護本土蛙 雲林明晚揪團捕外來蛙

2019-03-06 22:59

外來種斑腿樹蛙一年生4千隻 雲林保育團體開始抓蛙

2019-03-06 17:51

移除外來種埃及聖䴉 林務局：空氣槍列選項多工具併用

2019-03-06 17:32

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

2019-03-06 10:50

台灣雲豹現蹤跡？從狩獵與人貓關係的歷史說起

2019-03-06 09:37

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

美術館展示動物惹議？當代藝術中的動物保育

2019-03-05 10:01

大貓熊圓圓 拚「生」機

2019-03-05 00:19

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

貓舌的祕密！貓咪光用舌頭舔毛就可清潔？

2019-03-04 10:41

影／台灣燈會最後一天 鯨魚也來趕場？

2019-03-03 16:54

影／黑領椋鳥會說阿彌陀佛 台南花店養牠迎賓

2019-03-03 12:28

首次撈到澳洲淡水龍蝦…外來種入侵 學者憂蘭潭生態

2019-03-02 23:42

蜀葵伴蝶海 23日起雲林林內看奇景

2019-03-02 23:05

嘉義近郊獨立山台灣黑熊出沒？ 今勘查尚未發現跡證

2019-03-02 17:31

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

高屏溪水鳥暴斃 肉毒桿菌致命 腐敗死魚是禍首

2019-03-02 00:44

埃及聖䴉大爆量 嘗試空氣槍撲殺

2019-03-01 23:24

3天內第二起悲劇 北海岸又見死亡綠蠵龜

2019-03-01 20:28

影／外來種埃及聖䴉大爆量 林務局將開大絕用空氣槍撲殺

2019-03-01 20:27

高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37

高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27

興大團隊幫白蟻申冤 「沒牠會滿山枯樹」

2019-03-01 13:33

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

尾鰭纏漁網 海豚陳屍基隆潮間帶

2019-02-27 23:46

彰化漢寶濕地 罕見「海沙溜」現蹤

2019-02-27 23:37

迷航體力不支 二級保育綠蠵龜命喪消波塊

2019-02-27 18:34

一級保育類遊隼順利產卵 酋長岩劃設告示牌護鳥

2019-02-27 16:47

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

解析粉紅鸚嘴 發現生物以既有遺傳突變適應環境

2019-02-26 13:09

苗栗石虎保育 自治條例草案納入工程會生態檢核機制

2019-02-26 10:48

影／麝香貓、遊隼頻出沒 鳥會將辦協和電廠除役說明會

2019-02-26 10:48

台灣雲豹「現蹤」？我們該省思的是…

2019-02-25 16:53

山友注意！ 登山留廚餘將影響台灣水鹿健康

2019-02-25 07:42

台灣黑熊首訪玉山塔塔加 翻垃圾桶留足跡

2019-02-25 00:03

花蓮平森園區迎稀客 山羌、長鬃山羊…入鏡

2019-02-24 00:20

睽違近40年 全球最大蜜蜂再現蹤跡、體型是一般蜜蜂4倍

2019-02-22 18:06
看更多

熱門文章

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46

強烈大陸冷氣團發威 吳德榮：今晚明晨低溫恐10度

2019-03-07 07:45

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

侯佩岑為何美麗10年不變？「凍齡美肌5大秘訣」一定要學會

2019-03-06 18:32

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

春遊補助4月開跑 看清各縣市補助方案再出發

2019-03-06 17:45

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

12萬台幣Gucci米奇包 網拍1000元有找？

2019-03-07 08:39

影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26

韓女星Jennie仙氣爆棚 許瑋甯爆乳黑衣應戰

2019-03-06 21:06

名人代言誇大不實 陳維齡代言被北市罰最多次

2019-03-06 18:24

每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／煮飯遇到愛

2019-03-07 06:00

立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18

擴大公幼比率 5年後擴增至3千班

2019-03-06 23:36

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

【心情點滴】蘇亞／珍貴的友情

2019-03-07 06:00

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

擴大國旅暖冬獎勵日月潭才入列 核銷與申請卻不成例

2019-03-07 08:21

就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38

全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18

志玲姐姐腰臀線超級性感 是芭比娃娃真人版嗎

2019-03-07 11:30

司機天天外食常便秘 大腸鏡檢查切掉瘜肉就改善了

2019-03-07 09:09

「全台最美車站」多良車站 3/11起關閉3個月整修

2019-03-07 14:02

靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16

時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42

影／今晨玉山積雪1公分 氣象局：今晚各地濕冷

2019-03-07 07:33

配合降雨 水利署加強引水儲於水庫

2019-03-07 05:57

阿里山櫻王花開5成了 花季前夕園區動員淨山

2019-03-06 15:41

東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35

油價預測搶先看！國際減產台灣下周汽油恐漲1.1元

2019-03-07 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top