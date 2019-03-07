親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為提告美政府
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

智慧穿戴市場蓬勃 Fitbit與Garmin角逐商機

2019-03-07 14:34中央社 台北7日電

Fitbit首席執行長兼聯合創辦人帕克(James Park)發表新產品Fitb...
Fitbit首席執行長兼聯合創辦人帕克(James Park)發表新產品Fitbit Versa Lite。 美聯社
分享
智慧穿戴裝置市場持續成長，2大品牌Fitbit與Garmin各擁策略進攻，Fitbit今天發表4款新產品，目標擴大用戶與社群網路；Garmin將收購室內自行車訓練品牌Tacx，目標今年營收達兩位數成長。

根據IDC研究資料顯示，全球智慧穿戴裝置仍處於持續發展和成長的階段，預計2022年全球智慧穿戴裝置出貨量將從2018年的1.25億台成長至1.89億台，雖然大部分的成長是來自於智慧手錶的推動，然而，智慧手環將是智慧穿戴市場重要的一部分。高CP值的智慧手錶和運動手環，仍具有相當大的潛力吸引更多全新的消費者和用戶。

穿戴裝置品牌Fitbit今天正式發表4款新產品Fitbit Versa Lite、Fitbit Inspire HR、 Fitbit Inspire 和 Fitbit Ace 2，並推出新升級的軟體功能。

Fitbit首席執行長兼聯合創辦人帕克(James Park)表示，目前，Fitbit不斷成長的社群網路在全球已擁有超過2700萬活躍用戶；增加更多用戶、不斷擴大本身的社群網路，是Fitbit整體策略極為重要的一部分。

而1989年以航空產業起家的Garmin，目前已是全球穿戴裝置的大品牌，產品橫跨多元市場，2019年邁向品牌30周年，全球累計出貨量已超過2億500萬台。

Garmin全球總裁與首席執行長佩波爾(Cliff Pemble)表示，看好分眾智慧穿戴趨勢與航空、航海市場，將成為品牌成長動能，Garmin也在日前宣布將完成全球最大室內自行車訓練品牌Tacx收購，讓Garmin在跑步、自行車、健康等領域有更全面的發展，目標是在2019年再次達到營收兩位數的成長。

Garmin智慧穿戴穿戴裝置
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

包圍網破洞：G7國首位，義大利將加入一帶一路

2019-03-07 14:38

馬杜洛硬槓美歐 短暫逮捕美記者驅逐德大使

2019-03-07 12:48

中國海關發警示通報 加強進口加拿大油菜籽檢疫

2019-03-07 12:47

聯準會褐皮書：全球需求減緩對美製造業形成壓力

2019-03-07 12:30

午休強制休息到電腦自動關機 韓金融業管制工時有一套

2019-03-07 12:29

越南9省市淪為非洲豬瘟疫區 疫情迅速蔓延

2019-03-07 11:22

正規實體店布局成型 亞馬遜下月底結束全美87家外閃店

2019-03-07 10:33

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

三星考慮併購恩智浦 高通求愛不成曾付20億美元分手費

2019-03-07 09:40

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

Fed褐皮書下調對美國經濟評估 受政府停擺等影響

2019-03-07 06:51

澳洲經濟減速

2019-03-07 02:06

日產前董座高恩 被拘108天保釋

2019-03-07 00:19

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-07 00:05

高盛攬才 上班衣著鬆綁

2019-03-07 00:03

高恩繳10億日圓 步出拘留所

2019-03-07 00:03

亞洲美元債 買氣發燒

2019-03-07 00:02

華爾街薪酬規範 重上檯面

2019-03-07 00:02

全球經濟成長 OECD再下修

2019-03-07 00:00

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

貝佐斯蟬聯全球首富

2019-03-06 23:37

前日產董座戈恩交保獲釋 法經長稱是好事

2019-03-06 22:31

富比世億萬富豪 金卡戴珊妹妹打破最年輕紀錄

2019-03-06 22:28

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

不只造汽車！豐田攜手日太空機構 計畫開發登月探測車

2019-03-06 17:16

遭押108天！日產前董座2.8億交保 6日獲釋出獄

2019-03-06 16:16

知名漢堡連鎖店In-N-Out提告 控彪馬「得來速」球鞋侵權

2019-03-06 15:53

影╱關了108天 日產前董座高恩付10億日圓獲保

2019-03-06 15:53

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

南韓人均所得破3萬美元 人民感受不深

2019-03-06 15:38

顛峰期超過9千家！百視達快倒光 全世界僅剩一家

2019-03-06 13:57

闢貿易新戰線？川普放話終止印、土關稅優惠

2019-03-06 13:47

影／比下祖克柏 卡達夏家族小妹凱莉詹娜成最年輕富豪

2019-03-06 13:47

日圓近期乏力 匯銀：3因素長線走升挑戰105價位

2019-03-06 12:38

富豪排行榜出爐！和他們結婚 可以少奮鬥不只十年

2019-03-06 12:13

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

2019-03-06 22:02

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02

悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

2019-03-07 10:21

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

美國務院宣布 宗教自由大使將訪台

2019-03-07 06:20

人瑞級巨鱷被殺 地盤大戰恐掀腥風血雨

2019-03-07 11:47

川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

飯店禮賓員難當 有錢人要求：幫我買勞斯萊斯，馬上

2019-03-06 22:38

美參議員自爆軍中遭性侵 體系回應像「再次強暴我」

2019-03-07 08:44

華為反控美政府入侵伺服器 稱握有證據

2019-03-07 10:44

驚悚！木板工人啟動機器卻變人肉紙板

2019-03-06 17:08

為求增大陰莖 鑽石大亨心臟病發死命喪手術台

2019-03-07 13:57

英國科學家：修改HIV帶原者基因與中國基改嬰兒不同

2019-03-06 18:46

霾害嚴重誰是汙染源？ 南韓、中國互相推卸責任

2019-03-06 22:36

影／車裡有蛇！車主聞狗吠出門查看 驚見巨蛇藏引擎室

2019-03-06 16:00

全美最富裕郵遞區號 就在這處小島

2019-03-06 19:03

經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54

國際特赦組織：丹麥「充斥縱容性侵者文化」

2019-03-06 18:15

「在黃海人造雨」 南韓治霾害 想找大陸合作

2019-03-07 00:06

全球經濟成長 OECD再下修

2019-03-07 00:00

美將暫退一小步 貿易戰想邊打邊談

2019-03-06 18:25

川普顧股市 促速與中和解

2019-03-06 23:57

華為重要聲明：決定控告美國政府

2019-03-07 10:25

土耳其「鬼屋危機」！炒房泡沫、都更害死人？

2019-03-07 15:15

南加外海閃電 擊中客機返航

2019-03-06 16:15

中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10

影／柯林頓、彭博退出2020大選 民主黨就等拜登表態

2019-03-06 18:32

川金二會前 北韓重建飛彈試驗場

2019-03-07 00:08

加幣、澳幣雙雙下跌 兩國大央行比Fed還鴿派

2019-03-07 08:19

澳洲經濟減速

2019-03-07 02:06

無尾熊性感照成名 將負責傳宗接代重任

2019-03-07 13:29

潛艦險遭巴基斯坦獵殺？印度否認

2019-03-06 18:16

北韓廢棄寧邊核設施 每年仍能生產3枚核武

2019-03-07 11:46

分析：華為反擊控告 恐掀「逆火效應」

2019-03-07 12:23

尖峰時段教小孩買日本地鐵票 同行網友怒：挑錯時機

2019-03-07 10:02

波頓放話：北韓若不棄核 加大制裁力道

2019-03-07 00:20

不滿遭圍堵準備反擊 華為將宣布對美提告

2019-03-07 10:22

若無協議脫歐 豐田生產線恐於2023年撤離英國

2019-03-07 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top