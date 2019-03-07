智慧穿戴市場蓬勃 Fitbit與Garmin角逐商機

2019-03-07 14:34 中央社 台北7日電



Fitbit首席執行長兼聯合創辦人帕克(James Park)發表新產品Fitbit Versa Lite。 美聯社 分享 facebook 智慧穿戴裝置市場持續成長，2大品牌Fitbit與Garmin各擁策略進攻，Fitbit今天發表4款新產品，目標擴大用戶與社群網路；Garmin將收購室內自行車訓練品牌Tacx，目標今年營收達兩位數成長。

根據IDC研究資料顯示，全球智慧穿戴裝置仍處於持續發展和成長的階段，預計2022年全球智慧穿戴裝置出貨量將從2018年的1.25億台成長至1.89億台，雖然大部分的成長是來自於智慧手錶的推動，然而，智慧手環將是智慧穿戴市場重要的一部分。高CP值的智慧手錶和運動手環，仍具有相當大的潛力吸引更多全新的消費者和用戶。

穿戴裝置品牌Fitbit今天正式發表4款新產品Fitbit Versa Lite、Fitbit Inspire HR、 Fitbit Inspire 和 Fitbit Ace 2，並推出新升級的軟體功能。

Fitbit首席執行長兼聯合創辦人帕克(James Park)表示，目前，Fitbit不斷成長的社群網路在全球已擁有超過2700萬活躍用戶；增加更多用戶、不斷擴大本身的社群網路，是Fitbit整體策略極為重要的一部分。

而1989年以航空產業起家的Garmin，目前已是全球穿戴裝置的大品牌，產品橫跨多元市場，2019年邁向品牌30周年，全球累計出貨量已超過2億500萬台。

Garmin全球總裁與首席執行長佩波爾(Cliff Pemble)表示，看好分眾智慧穿戴趨勢與航空、航海市場，將成為品牌成長動能，Garmin也在日前宣布將完成全球最大室內自行車訓練品牌Tacx收購，讓Garmin在跑步、自行車、健康等領域有更全面的發展，目標是在2019年再次達到營收兩位數的成長。