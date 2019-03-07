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午休強制休息到電腦自動關機 韓金融業管制工時有一套

2019-03-07 12:29經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

南韓金融業者用管控工作電腦的方式，來強制員工不超時工作。 歐新社
南韓金融業者用管控工作電腦的方式，來強制員工不超時工作。 歐新社
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政府去年實施勞工每周工時不得超過52小時的新制度，鼓勵這個在經濟暨合作發展組織（OECD）裡工時第二高的南韓勞工多從事休閒活動，提高個人快樂指數，增加生產力，減少勞動意外事件，甚至改善低迷的出生率。

縮減工時的效果，在新韓銀行大樓裡所設健身房工作的健身教練Kim Junsoo馬上感受到，因為以前一直孤單一人位在地下樓一角的健身房，現在午餐時段門庭若市，跑步機需要登記排隊使用。新韓銀行因應新制度，午餐時段整整一小時，工作電腦被自動螢幕保護程式鎖住，迫使員工午休離開辦公桌。

Woori銀行也同樣朝員工工作電腦下手，強制員工停止工作。他們用的方法是，以程式控制工作電腦在每天上班使用8小時後，自動關機。員工自己可以要求延長10分鐘，更長的延時，就要經過主管批准，上限兩小時。

南韓之前的每周工時上限為68小時，有亞洲勞工最操國家的名聲，根據OECD的資料，南韓受雇勞工2017年全年的平均工時為2,024小時，在OECD的35個會員國之中，僅次於墨西哥。

彭博資訊採訪金融業得到的印象，雖然有人埋怨要趕在中午被強制停機前完成交易，限定時間之外要用電腦還要請准很麻煩，但是大部分員工歡迎這項縮減工時新制，可以不必再被迫留在辦公室到很晚。

南韓工業銀行公關經理Han Minsu說：「每周工時52小時的制度，有機會提升工作效率，為更好的未來做準備。」

工時南韓
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